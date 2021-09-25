«Золотое» ТО: почему за обслуживание бюджетных авто заставляют платить, как за премиум

Фото из открытых источников
Современные автомобили становятся все сложнее. При этом увеличиваются расходы и на ТО: о том, как производители доступных машин заставляют покупателей платить за их обслуживание, как будто это премиальные марки, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Автопроизводители вынуждены подстраиваться под экологические требования, которые становятся все жестче. При этом промышленники хотят сэкономить, а заработать больше. В результате получается ситуация, когда платит за все это покупатель. Причем не при непосредственной покупке автомобиля, а уже при его обслуживании. Принцип — продай дешево и разори на запчастях — живет и побеждает. Это явно прослеживается не только у премиалов, но и у бюджетников.

Например, все чаще нашим покупателям стали предлагать модели с надувными малообъемными моторами. Сейчас это делают европейские, американские и китайские бренды. Мощность таких агрегатов хорошая, да и разгон бодрит, но не все так просто. У таких моторов алюминиевый блок, а сам мотор очень нагруженный и горячий. Обычно рабочая температура охлаждающей жидкости равна ста градусам, а температура масла и вовсе переваливает за сотню. При этом объем масляной системы крайне мал.

Вот и получается, что затягивать с заменой антифриза и экономить на масле уже не получится. Если не хотите, конечно, чтобы двигатель перегрелся. Если это произойдет, то алюминиевый блок поведет, и мотор придется выбросить, заменив контрактным. Поэтому владельцу легче выложить немалые деньги за качественные расходники, такие же, как используют в премиальных машинах. В итоге содержать бюджетную машину становится все накладнее.

Фото из открытых источников

Возврат многих производителей к ременному приводу ГРМ тоже заставляет обслуживать его чаще, ведь ремень изнашивается быстрее, чем цепь. При этом до рекомендуемого интервала замены в 60 000 км лучше не доводить, а сделать это раньше. Все потому, что, опять же, наддувнй мотор работает на повышенных оборотах. Значит и ремень с роликами не должен быть китайского производства. Лучше купить оригинал, а он всегда дороже.

В конструкции подвески тоже стали применять много неоднозначных решений, за которые, в конечном итоге, платит покупатель. Скажем, часто рычаги подвески изготавливают из алюминия, который нежнее, чем сталь. И при аварии такую деталь не выправить.

А у тормозных механизмов из-за экономии нет защитных экранов. То есть диски постоянно бомбардирует грязь и камни. В итоге на внутренних поверхностях дисков появляются глубокие борозды, и эффективность торможения падает. Эти дорогие детали превращаются в настоящий расходник, что делает обслуживание доступной машины много дороже.

производители, производство, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
25 сентября 2021
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