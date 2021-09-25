«Золотое» ТО: почему за обслуживание бюджетных авто заставляют платить, как за премиум

Автопроизводители вынуждены подстраиваться под экологические требования, которые становятся все жестче. При этом промышленники хотят сэкономить, а заработать больше. В результате получается ситуация, когда платит за все это покупатель. Причем не при непосредственной покупке автомобиля, а уже при его обслуживании. Принцип — продай дешево и разори на запчастях — живет и побеждает. Это явно прослеживается не только у премиалов, но и у бюджетников.

Например, все чаще нашим покупателям стали предлагать модели с надувными малообъемными моторами. Сейчас это делают европейские, американские и китайские бренды. Мощность таких агрегатов хорошая, да и разгон бодрит, но не все так просто. У таких моторов алюминиевый блок, а сам мотор очень нагруженный и горячий. Обычно рабочая температура охлаждающей жидкости равна ста градусам, а температура масла и вовсе переваливает за сотню. При этом объем масляной системы крайне мал.

Вот и получается, что затягивать с заменой антифриза и экономить на масле уже не получится. Если не хотите, конечно, чтобы двигатель перегрелся. Если это произойдет, то алюминиевый блок поведет, и мотор придется выбросить, заменив контрактным. Поэтому владельцу легче выложить немалые деньги за качественные расходники, такие же, как используют в премиальных машинах. В итоге содержать бюджетную машину становится все накладнее.