«Золотое» ТО: почему за обслуживание бюджетных авто заставляют платить, как за премиум

Автопроизводители вынуждены подстраиваться под экологические требования, которые становятся все жестче. При этом промышленники хотят сэкономить, а заработать больше. В результате получается ситуация, когда платит за все это покупатель. Причем не при непосредственной покупке автомобиля, а уже при его обслуживании. Принцип — продай дешево и разори на запчастях — живет и побеждает. Это явно прослеживается не только у премиалов, но и у бюджетников.
Например, все чаще нашим покупателям стали предлагать модели с надувными малообъемными моторами. Сейчас это делают европейские, американские и китайские бренды. Мощность таких агрегатов хорошая, да и разгон бодрит, но не все так просто. У таких моторов алюминиевый блок, а сам мотор очень нагруженный и горячий. Обычно рабочая температура охлаждающей жидкости равна ста градусам, а температура масла и вовсе переваливает за сотню. При этом объем масляной системы крайне мал.
Вот и получается, что затягивать с заменой антифриза и экономить на масле уже не получится. Если не хотите, конечно, чтобы двигатель перегрелся. Если это произойдет, то алюминиевый блок поведет, и мотор придется выбросить, заменив контрактным. Поэтому владельцу легче выложить немалые деньги за качественные расходники, такие же, как используют в премиальных машинах. В итоге содержать бюджетную машину становится все накладнее.
Возврат многих производителей к ременному приводу ГРМ тоже заставляет обслуживать его чаще, ведь ремень изнашивается быстрее, чем цепь. При этом до рекомендуемого интервала замены в 60 000 км лучше не доводить, а сделать это раньше. Все потому, что, опять же, наддувнй мотор работает на повышенных оборотах. Значит и ремень с роликами не должен быть китайского производства. Лучше купить оригинал, а он всегда дороже.
В конструкции подвески тоже стали применять много неоднозначных решений, за которые, в конечном итоге, платит покупатель. Скажем, часто рычаги подвески изготавливают из алюминия, который нежнее, чем сталь. И при аварии такую деталь не выправить.
А у тормозных механизмов из-за экономии нет защитных экранов. То есть диски постоянно бомбардирует грязь и камни. В итоге на внутренних поверхностях дисков появляются глубокие борозды, и эффективность торможения падает. Эти дорогие детали превращаются в настоящий расходник, что делает обслуживание доступной машины много дороже.