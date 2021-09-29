Как быстро определить износ дисков сцепления без поездки в автосервис

Определенно некоторые, порой даже скрытые болячки можно диагностировать на ранней стадии и самостоятельно. Например, выход из строя дисков сцепления. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как это сделать, не гоняя машину к мастерам.
При нормальном состоянии дисков сцепления в работе узла не должно быть никаких шероховатостей. Однако если вы заметили вибрации при выжатой педали, странный достаточно громкий шум во время включения сцепления, на ходу у автомобиля появились подергивания и откровенные рывки, а при включении задней передачи слышен хруст, педаль сцепления залипает, эпизодически ощущается специфический запах, а также появилась пробуксовка колес при отпущенной педали — будьте уверены, это оно.
Впрочем, удостовериться в своих догадках лишним не будет. Но как это сделать самостоятельно, не имея навыков сервисмена?
Давайте сперва разберемся, какие действия водителя приводят к стремительному износу дисков. Чаще всего — это нарушения правил эксплуатации автомобиля. Например, неполное удержания педали сцепления во время движения. Этим грешат новички, которые зачем-то используют педаль сцепления, как площадку для отдыха левой ноги.
Различные уличные гонки, резкие старты с пробуксовками и прочие издевательства над автомобилем также ведут к поломке сцепления. И в конечном итоге изнашиваются накладки ведомого диска, маховик или поверхность нажимного диска, начинает заедать вилка включения сцепления, повреждается ведомый диск, наблюдаются проблемы с диафрагменными пружинами, ломается подшипник включения сцепления… В общем, тут уж кто как «старался». Естественно, более точно определить причину поломки, как и стоимость ремонта, смогут специалисты.
А между тем, диски сцепления достаточно надежны. И при правильной эксплуатации могут легко отходить добрую сотню тысяч километров. Но что делать, если сбои начались раньше?
Помимо странностей в работе и появлении незнакомых звуков, определить проблемы со сцеплением без поездки в сервис можно одним простым способом. Износ сцепления сопровождается проскальзыванием диска в момент ускорения. Чтобы заметить это, на пустом прямом участке дороги на скорости в 50—60 км/ч необходимо выжать сцепление, а затем, убрать ногу с педали газа и подождать, когда скорость автомобиля естественным образом упадет до 40 км/ч. После чего необходимо включить четвертую передачу, вновь нажать на педаль газа и следить за оборотами двигателя и тем, как ускоряется машина.
Если при нажатии на педаль газа обороты двигателя стремительно растут не пропорционально ускорению, значит момент от двигателя не передается в полной мере на колеса. А это прямое свидетельствование проскальзывания дисков сцепления.
Впрочем, есть и еще один способ выявить проблему. Для этого нужно, чтобы ручной тормоз вашего автомобиля был исправен. Дергаем ручник, после чего выжимаем педаль сцепления, и включаем третью или четвертую передачу. Затем, как обычно пытаемся тронуться, добавляя газа и отпуская сцепление. В этот момент, если с дисками порядок, двигатель должен дернуться и заглохнуть. Если нет, то это говорит нам об их износе.