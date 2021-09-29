Как быстро определить износ дисков сцепления без поездки в автосервис

Определенно некоторые, порой даже скрытые болячки можно диагностировать на ранней стадии и самостоятельно. Например, выход из строя дисков сцепления. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как это сделать, не гоняя машину к мастерам.

При нормальном состоянии дисков сцепления в работе узла не должно быть никаких шероховатостей. Однако если вы заметили вибрации при выжатой педали, странный достаточно громкий шум во время включения сцепления, на ходу у автомобиля появились подергивания и откровенные рывки, а при включении задней передачи слышен хруст, педаль сцепления залипает, эпизодически ощущается специфический запах, а также появилась пробуксовка колес при отпущенной педали — будьте уверены, это оно.

Впрочем, удостовериться в своих догадках лишним не будет. Но как это сделать самостоятельно, не имея навыков сервисмена?