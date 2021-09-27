Почему опасно ставить на автомобиль неоригинальные колесные диски

Нередко у таких колес не совпадают с оригиналом параметры крепежных отверстий, вылет и ширина. Наших граждан сей факт не останавливает. В результате даже отбалансированные колеса становятся источником неприятных вибраций и биения в движении. Подобное происходит если диаметр центрального отверстия колесного диска больше, чем диаметр посадочного пояска на ступице.

Биение и вибрации излишне нагружают элементы подвески. В результате это может привести к серьезным поломкам или разрушению отдельных узлов. Например, могут разболтаться гайки или колесные болты. А еще управлять машиной, у которой бьют колеса неприятно, да и непросто. В экстренной ситуации подобная «дрожь» на руле может привести к аварии. Ведь водитель будет постоянно отвлекаться от дороги.

Убрать вибрации помогут пластиковые центрирующие проставки, которые убирают зазор и помогают точнее установить колесо, а затем равномерно затянуть крепеж так, чтобы не было перекосов.