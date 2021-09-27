Почему опасно ставить на автомобиль неоригинальные колесные диски

Нередко у таких колес не совпадают с оригиналом параметры крепежных отверстий, вылет и ширина. Наших граждан сей факт не останавливает. В результате даже отбалансированные колеса становятся источником неприятных вибраций и биения в движении. Подобное происходит если диаметр центрального отверстия колесного диска больше, чем диаметр посадочного пояска на ступице.
Биение и вибрации излишне нагружают элементы подвески. В результате это может привести к серьезным поломкам или разрушению отдельных узлов. Например, могут разболтаться гайки или колесные болты. А еще управлять машиной, у которой бьют колеса неприятно, да и непросто. В экстренной ситуации подобная «дрожь» на руле может привести к аварии. Ведь водитель будет постоянно отвлекаться от дороги.
Убрать вибрации помогут пластиковые центрирующие проставки, которые убирают зазор и помогают точнее установить колесо, а затем равномерно затянуть крепеж так, чтобы не было перекосов.
Установка более широких или высоких колес влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, потому как шасси каждой модели настраивается заводскими испытателями под определенную размерность колес. А нештатный диаметр колеса изменит показания спидометра и одометра. То есть, чем больше колесо, тем больше будут «врать» приборы.
Изменение вылета колеса — расстояния между плоскостью крепления диска и его центральной осью, могут иметь последствия куда серьезнее. Чем больше колесо выступает наружу (колея машины расширяется), тем сильнее идет нагрузка на детали подвески. Интенсивнее всего от этого страдают ступичные подшипники, которые могут просто развалиться не выдержав нагрузки. Хорошо, если это произойдет на небольшой скорости. Кстати, увеличение колеи также меняет поведение машины, не всегда в лучшую сторону, и к этому надо быть готовым.