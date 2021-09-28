Почему аккумуляторы сегодня служат намного меньше, чем 10 лет назад

Вечная теория заговора о том, что «раньше и трава была зеленее, и солнце ярче» все чаще применяется абсолютно ко всем продуктам современной промышленности. И металл-то был толще, и служили-то вещи дольше, и вообще качество упало повсеместно.
Однако мало кто помнит, что эпоха повсеместного дефицита породила крайне трепетное отношение к любому предмету, особенно столь дорогому, как автомобиль. Иными словами, вчера автомобиль не только обслуживали, но и содержали, берегли и ухаживали за ним. А сегодня — ТО и редкая мойка. Такая вот тенденция, которая вполне применима и к аккумуляторам.
Начнем с простого. Каждый полный разряд — забытые фары или просто лампочка в салоне, криво подключенная магнитола или другой «чужеродный» электроприбор, неисправная или слишком чуткая сигнализация и множество других факторов — сокращает объем батарейки примерно на 5%. Десять раз «включили рассеянность» — мотор уже не провернется, даже если генератор полон сил.
Второй пункт — короткие поездки. Автомобиль просто не успевает зарядить батарею, в результате чего та выходит из строя. И, наконец, третье: у всякого прибора есть свой срок годности. Вечных двигателей пока не придумали, но продлить жизнь достаточно дорогого по нынешним меркам агрегата не только можно, но и нужно. А для этого следует не забывать его регулярно обслуживать так, как это делали раньше. Когда трава была зеленее.
Значительная часть батарей, что стоят на полках магазинов и под капотом автомобилей — обслуживаемые. Что это значит? Можно открыть крышки на каждой из банок, проверить не только количество, но и качество электролита. «Недостачу» жидкости видно на глаз: это, конечно, чудо, но дистиллированная вода летом в пробках выкипает, и периодически ее нужно пополнять. Так, чтобы свинцовые пластины были полностью укрыты. С качеством все несколько сложнее.
Проверка делается с помощью специального прибора, именуемого ареометром, показания которого должны строго соответствовать технической документации. Порой электролит не только доливают, но и меняют полностью. К слову, эту процедуру должны проводить на каждом ТО, она есть в производственной документации завода-изготовителя. Правда, мастера иногда «забывают». Специфика поставщика услуг.
Следующий пункт — заряд-разряд. Как ни странно, каждый год нужно подключать АКБ к специальному устройству, который полностью его разрядит, а потом — зарядит. Эта процедура существенно — в несколько раз — продлевает срок службы батареи. Но делать это нужно только после замера электролита, ведь если жидкость «устала», то при зарядке аккумулятор просто закипит.
Многие ли автовладельцы подходят к эксплуатации автомобиля в общем и аккумулятора в частности подобным образом. Правильно, единицы. Оттого и работы у аккумуляторных заводов немало, и продавцы всегда смогут позволить себе новый автомобиль.
Проводя же вышеописанные процедуры хотя бы раз в год — заодно и саму батарейку помыть, и окислы с клемм убрать, дело полезное — можно многократно увеличить срок службы АКБ и спокойно выходить холодным утром к своему автомобилю. Заведется.