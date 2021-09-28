Почему аккумуляторы сегодня служат намного меньше, чем 10 лет назад

Вечная теория заговора о том, что «раньше и трава была зеленее, и солнце ярче» все чаще применяется абсолютно ко всем продуктам современной промышленности. И металл-то был толще, и служили-то вещи дольше, и вообще качество упало повсеместно.

Однако мало кто помнит, что эпоха повсеместного дефицита породила крайне трепетное отношение к любому предмету, особенно столь дорогому, как автомобиль. Иными словами, вчера автомобиль не только обслуживали, но и содержали, берегли и ухаживали за ним. А сегодня — ТО и редкая мойка. Такая вот тенденция, которая вполне применима и к аккумуляторам.

Начнем с простого. Каждый полный разряд — забытые фары или просто лампочка в салоне, криво подключенная магнитола или другой «чужеродный» электроприбор, неисправная или слишком чуткая сигнализация и множество других факторов — сокращает объем батарейки примерно на 5%. Десять раз «включили рассеянность» — мотор уже не провернется, даже если генератор полон сил.

Второй пункт — короткие поездки. Автомобиль просто не успевает зарядить батарею, в результате чего та выходит из строя. И, наконец, третье: у всякого прибора есть свой срок годности. Вечных двигателей пока не придумали, но продлить жизнь достаточно дорогого по нынешним меркам агрегата не только можно, но и нужно. А для этого следует не забывать его регулярно обслуживать так, как это делали раньше. Когда трава была зеленее.