5 мелочей, которые не проверяют на шиномонтаже, а зря

Чистота колес
Даже после мойки на внутренней стороне дисков могут остаться куски битума и глины. При хранении шин они засохнут так, что глина превратиться в камень. А в сезонной горячке шиномонтажа никто эту грязь не заметит. В результате колеса начнет бить в движении, а это приведет к появлению паразитных вибраций на руле. Так что лучше очистить колеса от грязи заранее.
Состояние вентилей
Эти резиновые детали далеко не вечные, при этом, как правило, их выбирают не водители, а именно работники шиномонтажа. Со временем резинки трескаются, и тогда колесо может полностью спустить.
Материал вентилей
Наконечник, который вворачивается золотник, делают из латунного или цинкового сплава. Латунь в нашем случае предпочтительнее, потому как у нее выше стойкость к коррозии. Это особенно важно зимой, когда дороги посыпают реагентами, а это — основной катализатор ржавчины.
Колпачки на вентили
Они бывают металлические и пластиковые. Последние гораздо лучше зимой, потому как их не прихватывает на морозе. А ведь попытка отвернуть примерзший колпачок может привести к повреждению резинового вентиля, что закончится спущенным колесом. Кстати, пластик не блестит, потому такие колпачки и воруют меньше.
Резьба под золотник
В зависимости от производителя вентиля, наружная резьба под золотник наносится резанием, либо встречается литая. Во втором случае, резьбу может «прослабить» либо вовсе срезать, и наконечник насоса или компрессора просто не будет на ней держаться.
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