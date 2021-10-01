5 мелочей, которые не проверяют на шиномонтаже, а зря

Колпачки на вентили

Они бывают металлические и пластиковые. Последние гораздо лучше зимой, потому как их не прихватывает на морозе. А ведь попытка отвернуть примерзший колпачок может привести к повреждению резинового вентиля, что закончится спущенным колесом. Кстати, пластик не блестит, потому такие колпачки и воруют меньше.

Резьба под золотник

В зависимости от производителя вентиля, наружная резьба под золотник наносится резанием, либо встречается литая. Во втором случае, резьбу может «прослабить» либо вовсе срезать, и наконечник насоса или компрессора просто не будет на ней держаться.