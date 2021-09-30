Как дешевое моторное масло может угробить двигатель

Мало кто знает, но само по себе производство моторного масла — дело несложное. Основные компоненты можно купить оптом на нефтеперерабатывающих предприятиях. Не составит труда приобрести и готовые пакеты присадок, а также различных добавок. Затем несколько смышленых технологов легко комбинируют эти компоненты так, чтобы создать масло для двигателя с требуемыми рабочими характеристиками.

Вот поэтому на авторынках и даже в довольно крупных автомагазинах, появилось большое количество масел разных брендов по доступной цене. Водителей прельщает низкая цена, потому продажи идут полным ходом. К сожалению, последствия от использования такой смазки могут быть печальны.

Все дело в том, что присадки в составе такого масла могут быстро выработаться, например, при повышенных нагрузках на двигатель, и смазка быстро потеряет свои защитные свойства. Если ее не заменить, детали мотора начнут изнашиваться. При этом никаких контрольных ламп на приборной панели не зажжется, ведь уровень лубриканта будет в норме. В результате получится ситуация, когда мотор вдруг неожиданно начнет барахлить или его вовсе клинит.