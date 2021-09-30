Как дешевое моторное масло может угробить двигатель

Мало кто знает, но само по себе производство моторного масла — дело несложное. Основные компоненты можно купить оптом на нефтеперерабатывающих предприятиях. Не составит труда приобрести и готовые пакеты присадок, а также различных добавок. Затем несколько смышленых технологов легко комбинируют эти компоненты так, чтобы создать масло для двигателя с требуемыми рабочими характеристиками.
Вот поэтому на авторынках и даже в довольно крупных автомагазинах, появилось большое количество масел разных брендов по доступной цене. Водителей прельщает низкая цена, потому продажи идут полным ходом. К сожалению, последствия от использования такой смазки могут быть печальны.
Все дело в том, что присадки в составе такого масла могут быстро выработаться, например, при повышенных нагрузках на двигатель, и смазка быстро потеряет свои защитные свойства. Если ее не заменить, детали мотора начнут изнашиваться. При этом никаких контрольных ламп на приборной панели не зажжется, ведь уровень лубриканта будет в норме. В результате получится ситуация, когда мотор вдруг неожиданно начнет барахлить или его вовсе клинит.
Еще одна серьезная проблема дешевых масел — контроль качества. На небольших предприятиях он не такой уж строгий, как у крупных производителей. В результате в продажу попадают бракованные партии лубриканта, которые доводят двигатель до капитального ремонта.
Самое опасное то, что распознать угрозу при покупке канистры практически нереально. Ведь она непрозрачная и осадка, который является главным критерием брака, попросту невидно.
Этот осадок абсолютно никак не проявляет себя, когда он находится в банке. А вот при заливке в мотор, когда появляется давление и температура, осадок начинает свою вредоносную деятельность. Так масло резко теряет вязкость, то есть просто густеет, забивает масляные каналы и приговаривает мотор к капремонту. Кстати, ремонт окажется очень дорогим, ведь убрать пробки, закупорившие масляные каналы, очень трудно.