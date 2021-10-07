5 операций при замене тормозных колодок, которые забывают даже на СТО

Замена тормозных колодок действительно не вызывает сложностей у большинства решившихся примерить на себя профессию мастера станции технического обслуживания. Однако в простоте и кроются все подвохи. При замене колодок многие забывают о мелочах, которые в последствии скажутся на работе тормозной системы, ее износе, да и усложнят саму процедуру замены.

Пожалуй, первое, что забывают сделать самостоятельные механики — это очистить тормозные суппорты от грязи. Чаще всего нагар, ржавчина и окалина на деталях суппортов становятся причиной возникновения противного скрежетания и скрипа тормозов. А нужно всего-то пройтись металлической щеткой по детали, чтобы в следующий раз вспомнить об этом при сезонной замене колес или же при следующей замене колодок.

Многие также забывают о смазке. А между тем, направляющие тормозных колодок требуют этого. Смазку, как правило, необходимо использовать специализированную, способную выдерживать высокие температуры. То же самое касается и направляющих суппортов, где также нужно применять смазку, которая отличается от той, что используется на направляющих колодок.

И даже крепежные элементы тормозной системы требует ухода. Их обязательно смазывают составами от прикипания, что в дальнейшем облегчит разбор системы для последующего ремонта. И эта смазка тоже должна выдерживать высокие температуры. В свою очередь, сборочно-консервационные смазки необходимо использовать при сборке тормозных цилиндров. Это и улучшает их работу, и бережет от коррозии.