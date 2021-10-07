5 операций при замене тормозных колодок, которые забывают даже на СТО

Замена тормозных колодок действительно не вызывает сложностей у большинства решившихся примерить на себя профессию мастера станции технического обслуживания. Однако в простоте и кроются все подвохи. При замене колодок многие забывают о мелочах, которые в последствии скажутся на работе тормозной системы, ее износе, да и усложнят саму процедуру замены.
Пожалуй, первое, что забывают сделать самостоятельные механики — это очистить тормозные суппорты от грязи. Чаще всего нагар, ржавчина и окалина на деталях суппортов становятся причиной возникновения противного скрежетания и скрипа тормозов. А нужно всего-то пройтись металлической щеткой по детали, чтобы в следующий раз вспомнить об этом при сезонной замене колес или же при следующей замене колодок.
Многие также забывают о смазке. А между тем, направляющие тормозных колодок требуют этого. Смазку, как правило, необходимо использовать специализированную, способную выдерживать высокие температуры. То же самое касается и направляющих суппортов, где также нужно применять смазку, которая отличается от той, что используется на направляющих колодок.
И даже крепежные элементы тормозной системы требует ухода. Их обязательно смазывают составами от прикипания, что в дальнейшем облегчит разбор системы для последующего ремонта. И эта смазка тоже должна выдерживать высокие температуры. В свою очередь, сборочно-консервационные смазки необходимо использовать при сборке тормозных цилиндров. Это и улучшает их работу, и бережет от коррозии.
На этом фоне необходимость утопить поршень тормозного цилиндра по максимуму, выглядит, как само собой разумеющееся. Но и об этом многие вспоминают, когда, что называется, не лезет. Он попросту мешает при установке суппорта на место.
И, пожалуй, главное: после того, как новые колодки заняли свое место, а тормозная система собрана, рекомендуется несколько раз продавить педаль тормоза. Это позволит вернуть утопленные ранее поршни в рабочее состояние — они должны находится с колодками в плотном взаимодействии.
Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Прежде, чем приступить к замене тормозных колодок, лучше изучить матчасть. И тогда простая процедура будет действительно таковой. Да и сложная окажется по силам.
Кстати, а знаете ли вы, почему колодки начинают скрипеть? Причин тому довольно много. Подробнее — здесь.