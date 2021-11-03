Как быстро и дешево решить проблему обледенелых дворников своими руками

Синоптики обещают, что зима в этом году будет поздней, но студеной и снежной. Чтобы не «пережить» или «перетерпеть», а насладиться ею, нужно заранее подготовить не только валенки, но и автомобиль. Ведь, как известно, именно он является лучшей зимней обувью. Естественно, шиномонтаж и диагностика, флакон «антигеля» для дизелей и пол-литра чистого медицинского для бензиновых авто. Еще бы обогрев стекла или хотя бы зоны покоя дворников — и заживем!
Эта опция сейчас встречается во множестве авто даже бюджетного сегмента, но, увы, оснащены ей далеко не все. Тем более, если речь идет о пожилых транспортных средствах, рожденных во времена, когда нити обогрева на лобовом стекле были признаком премиума. Но великая китайская барахолка, снабжающая всю Россию тюнингом автомобилей самого широкого спектра — от пластиковых «плюшек» до вполне себе элементов ДВС — и тут сможет помочь.
Первая попытка китайцев решить наболевший вопрос успехом не увенчалась: нагреватели самих дворников жили мало, быстро изнашивали щетки и столь же оперативно отправляли в мусорку всю систему. Однако в Поднебесной сдаваться не привыкли и соорудили — сложно назвать это изобретением — конструкцию, позволяющую интегрировать зону подогрева в любую лобовуху!
Элементы наклеиваются со стороны салона, запитываются от подогрева заднего стекла и — вперед! Фактически, это копия того самого обогрева, что позволяет не замерзать внешним зеркалам заднего вида: если вы аккуратно снимете зеркальный элемент, то увидите под ним точно такие же нити.
Самый дешевый вариант стоит 360 ₽ за пару, но выглядит совсем уж кустарно. Врезать подобный контур в электронику автомобиля не стоит — дороже обойдется: тонкие проводочки, предохранитель не предусмотрен, кривое соединение, явно сделанное вручную. Кустарщина первой степени, короче говоря. За 1000 рублей можно приобрести куда более толковый комплект: собран аккуратно, интегрированный сменный предохранитель, заводское соединение в лице колодки. Не стыдно в руки взять.
Установка потребует снятия торпедо, однако особой сложности из себя не представляет: запитывай да пользуйся. На лобовое стекло сами обогреватели клеятся специальной лентой, держатся хорошо и выглядят аккуратно. Напомнить стоит разве что про обезжириватель, который необходим для долгого и приятного сотрудничества.
Установка обогрева зоны дворников существенно улучшит очистку стекла, позволит тратить меньше «незамерзайки» и отобьется уже за первый зимний месяц. Однако, выгодно!