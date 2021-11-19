Какие беды могут доставить обычные провода «прикуривания»

Такие провода не спасают от переполюсовки, так что невнимательный водитель может перепутать и подсоединить «плюсовой» провод к «минусу». Так можно спалить электрику вместе с электронными блоками или вывести из строя генератор. К счастью, это бывает редко, но и других проблем с проводами не меньше.

Бывает так, что все подключено корректно, а стартер не крутит. Проблема может скрываться в плохом контакте «крокодилов» с клеммами, когда первые касаются вторых совсем немного. Все зависит от формы контактов. Так что при выборе проводов внимательно осмотрите «крокодилы». Их форма должна быть такая, чтобы плотно обхватывать большую площадь клеммы, да и пружина должна быть с хорошим усилием, чтобы обеспечить надежный крепеж.

Тут также отметим, что качество «крокодилов» у разных производителей отличается. Если это китайский 'no name", то при попытке завести мотор другого автомобиля контакты, которые прилегают к клеммам, могут оплавиться, станут искрить, да так, что это может привести к короткому замыканию. А если аккумулятор старый, то и к взрыву батареи. Взрыв может легко закончиться пожаром с полным уничтожением подкапотного пространства. После этого, машину придется списать.