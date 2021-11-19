Какие беды могут доставить обычные провода «прикуривания»

Такие провода не спасают от переполюсовки, так что невнимательный водитель может перепутать и подсоединить «плюсовой» провод к «минусу». Так можно спалить электрику вместе с электронными блоками или вывести из строя генератор. К счастью, это бывает редко, но и других проблем с проводами не меньше.
Бывает так, что все подключено корректно, а стартер не крутит. Проблема может скрываться в плохом контакте «крокодилов» с клеммами, когда первые касаются вторых совсем немного. Все зависит от формы контактов. Так что при выборе проводов внимательно осмотрите «крокодилы». Их форма должна быть такая, чтобы плотно обхватывать большую площадь клеммы, да и пружина должна быть с хорошим усилием, чтобы обеспечить надежный крепеж.
Тут также отметим, что качество «крокодилов» у разных производителей отличается. Если это китайский 'no name", то при попытке завести мотор другого автомобиля контакты, которые прилегают к клеммам, могут оплавиться, станут искрить, да так, что это может привести к короткому замыканию. А если аккумулятор старый, то и к взрыву батареи. Взрыв может легко закончиться пожаром с полным уничтожением подкапотного пространства. После этого, машину придется списать.
Стоит обратить внимание и на пластик клемм. Если он слишком тонкий, то может запросто треснуть и разжать клемму будет сложно. А если изоляция проводов сделана так, что видна часть оголенного провода, от такого товара нужно отказываться, ведь с ним легко получить удар током.
Еще одни важный нюанс: чем выше емкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода. Если говорить просто, то они должны быть толстые. Однако и здесь следует помнить, что большое количество изоляции на проводах может обмануть покупателя. Провод-то под изоляцией с маленьким сечением! Если такими проводами пытаться завести мотор большого внедорожника, можно спалить провода, а заодно и проводку машин.
Вот поэтому попытка «прикурить» дизельный Land Rover от малолитражки гарантированно приведет к тому, что легковушке понадобится помощь.
Наконец, важно обратить внимание и на качество материалов изоляции проводов. Изделия из поливинилхлорида или резины дубеют на сильном морозе и трескаются. Поэтому, удар током можно получить, просто взявшись за них рукой. А если резина морозостойкая, то провода под ней сильно окисляются. Поэтому со временем наступает момент, когда от них просто не будет пользы.