Какие распространенные заблуждения о прогреве мотора могут быстро убить двигатель

Но вкратце напомним резоны приверженцев обеих теорий. Адепты методики обязательного прогрева двигателя небезосновательно утверждают, что холодный мотор мало того, что плохо тянет, но и более интенсивно изнашивается, когда вынужден еще и двигать машину. Аргумент о том, что стоя на месте, двигатель греется дольше, чем когда авто едет, они парируют так: для ускорения прогрева можно педалью газа чуток повысить обороты. Мол, без нагрузки это не опасно для него.

Те, кто предпочитают трогаться с места сразу после запуска движка, ссылаются на то, что если бы это чем-то грозило мотору, автопроизводители обязательно отразили этот факт в инструкциях по эксплуатации. А раз нет такого запрета — можно не прогреваться. Кроме того, как уже говорилось выше, на ходу «движок» быстрее набирает температуру. Это обстоятельство преподноситься как способствующее снижению количества вредных выбросов из выхлопной трубы.

Теперь выясним, что происходит с мотором до его выхода на рабочую температуру. Любой современный ДВС сделан из разных материалов, в том числе и металлов, характеризующихся разным коэффициентом теплового расширения.