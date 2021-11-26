Какие распространенные заблуждения о прогреве мотора могут быстро убить двигатель

Но вкратце напомним резоны приверженцев обеих теорий. Адепты методики обязательного прогрева двигателя небезосновательно утверждают, что холодный мотор мало того, что плохо тянет, но и более интенсивно изнашивается, когда вынужден еще и двигать машину. Аргумент о том, что стоя на месте, двигатель греется дольше, чем когда авто едет, они парируют так: для ускорения прогрева можно педалью газа чуток повысить обороты. Мол, без нагрузки это не опасно для него.
Те, кто предпочитают трогаться с места сразу после запуска движка, ссылаются на то, что если бы это чем-то грозило мотору, автопроизводители обязательно отразили этот факт в инструкциях по эксплуатации. А раз нет такого запрета — можно не прогреваться. Кроме того, как уже говорилось выше, на ходу «движок» быстрее набирает температуру. Это обстоятельство преподноситься как способствующее снижению количества вредных выбросов из выхлопной трубы.
Теперь выясним, что происходит с мотором до его выхода на рабочую температуру. Любой современный ДВС сделан из разных материалов, в том числе и металлов, характеризующихся разным коэффициентом теплового расширения.
Например, у алюминия (из которого делают блоки цилиндров) этот коэффициент почти вдвое выше, чем у стали (поршневая группа). Это значит, что при нагреве, скажем, на 10ºС двух одинаковых кусков из стали и алюминия, последний увеличится в размерах на вдвое большую величину, чем стальной аналог.
Применительно к прогреваемому мотору этот феномен означает, что в процессе прогрева зазоры между разными деталями «гуляют», становясь не оптимальными. Где-то появляется избыточный зазор и люфт, а где-то наоборот, усиливается трение. Отсюда — вероятность повышенного износа элементов двигателя. Кроме того, неравномерность нагрева разных его частей — дополнительные внутренние напряжения в его деталях, которые, в свою очередь, также влияют на общий ресурс агрегата. Все это происходит на фоне того, что еще непрогретое масло хуже, чем при рабочей температуре, смазывает части мотора…
В общем, в таких условиях на мотор, как говорится, «лучше лишний раз не дышать». Но в этот момент любители прогрева перед поездкой поддают педалью газа оборотов. А сторонники езды без прогрева нагружают силовой агрегат необходимостью тащить машину по дороге. В обоих случаях детали мотора вынуждены работать в не оптимальном для себя режиме. Результатом становится ускоренная кончина двигателя. Поэтому, повторимся, прогревать мотор — необходимо, но не форсировать этот процесс нажатием на газ.