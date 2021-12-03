Как даже хороший бензин может «убить» современный мотор

Для начачла отметим, что мы имеем ввиду бензины с любым октановым числом, которые продают на крупных АЗС. Все они качественные и не «бодяжные».

Узнать октановое число горючего, которое подходит под конкретный автомобиль можно на лючке бензобака. Но тут есть нюансы. Если там красуется надпись АИ-98, а под ней в скобках набрано АИ-95, то заправлять автомобиль нужно все-таки девяносто восьмым. Конечно же, на 95-ом двигатель не развалится, но желательно использовать его лишь временно, чтобы добраться до бензоколонки и залить рекомендованное топливо.

Главное отличие 95-го бензина от 98-го — это более низкая детонационная стойкость. Такой бензин может вызвать нежелательные для двигателя «заточенного» под 98-ой бензин процессы детонации. То есть воспламенение горючей смеси происходит в момент, когда поршень еще не достиг верхней «точки», и взрывная волна бьет ему противоходом. В итоге слышен характерный звон, который говорит, что юбки поршней стучат по стенкам. В результате из-за таких механических повреждений возникают задиры.