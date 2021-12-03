Как даже хороший бензин может «убить» современный мотор

Фото из открытых источников
Современные двигатели разрабатывают под свой тип топлива. Сейчас в основном, это АИ-95 или АИ-98. Именно на бензинах с этим октановым числом мотор выдает паспортные характеристики. Дальше в силу вступает маркетинг или желание водителя сэкономить. В итоге, даже при использовании качественной «горючки», возникают проблемы, о которых рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начачла отметим, что мы имеем ввиду бензины с любым октановым числом, которые продают на крупных АЗС. Все они качественные и не «бодяжные».

Узнать октановое число горючего, которое подходит под конкретный автомобиль можно на лючке бензобака. Но тут есть нюансы. Если там красуется надпись АИ-98, а под ней в скобках набрано АИ-95, то заправлять автомобиль нужно все-таки девяносто восьмым. Конечно же, на 95-ом двигатель не развалится, но желательно использовать его лишь временно, чтобы добраться до бензоколонки и залить рекомендованное топливо.

Главное отличие 95-го бензина от 98-го — это более низкая детонационная стойкость. Такой бензин может вызвать нежелательные для двигателя «заточенного» под 98-ой бензин процессы детонации. То есть воспламенение горючей смеси происходит в момент, когда поршень еще не достиг верхней «точки», и взрывная волна бьет ему противоходом. В итоге слышен характерный звон, который говорит, что юбки поршней стучат по стенкам. В результате из-за таких механических повреждений возникают задиры.

Фото из открытых источников

Есть и маркетинговые ходы, на которые идут автопроизводители. Они адаптируют программу управления двигателем, скажем, с 95-го бензина на 92-ой. Таким образом, у покупателя автомобиля появляется возможность сэкономить, ведь 92-ой официально разрешено использовать. Выгодно! Не надо спешить. «Перепрошивка» программы все равно полностью не уберет детонацию. А если регулярно раскручивать мотор, то подобного нежелательного эффекта вовсе избежать не удастся.

Производителю снижать октановое число выгодно, при этом обмана нет, потому как жизненный цикл автомобиля уже давно просчитан. В проигрыше оказывается покупатель, который намерен ездить на своей машине более 100 000 км пробега. Именно после этой цифры на одометре, на состояние силового агрегата надо обратить особое внимание. Обычно к этому пробегу, детонация дает о себе знать, так как появляются задиры, провоцирующие масложор. Это приводит к ремонту мотора.

А ведь сейчас почти каждый производитель применяет двигатели с алюминиевыми блоками. Если в них нет чугунных гильз, а есть только защитное покрытие, ремонт «движка» нецелесообразен. Поэтому лучше не экономить на бензине, потому как подобные действия оборачивают дорогим ремонтом или заменой мотора на контрактный.

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3 декабря 2021
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