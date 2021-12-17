Можно ли наказать автосалон, если купил машину со скрученным пробегом

«Где-то через полгода начала барахлить коробка — я заехал к знакомым в сервис, а там ребята обнаружили, помимо прочего, скрученный пробег», — именно так читатель портала «АвтоВзгляд» узнал о том, что приобрел в довольно крупном региональном автосалоне машину с уменьшенным числом на одометре. Как так получилось? Говорит, думал, что раз продавец не частный, и «все было так прилично», то подобные сценарии исключены.
Увы, автосалоны способны даже на куда более извращенные уловки, лишь бы нажиться на покупателях. Да и ситуация со скрученным пробегом, в общем-то, крайне неприятная. Однако, как утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», не безвыходная. Тем, кто попал в подобную историю, можно и нужно наказывать недобросовестных торговцев, восстанавливая справедливость, а заодно и возвращая свои кровно нажитые.
Так что же конкретно надо сделать?
— Как и любая другая покупка, процесс приобретения автомобиля в салоне регулируется законом «О защите прав потребителей». А он допускает расторжение договора купли-продажи в том случае, если обнаружились какие-либо недостатки транспортного средства — пусть даже после передачи машины покупателю. Главное здесь — доказать, что нарушения со стороны продавца имели место, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» юрист Алена Данилова.
В этом обманутому покупателю помогут независимые эксперты. Собрав все заключения и результаты, необходимо составить претензию и написать на имя руководителя автосалона (генерального директора юридического лица) заявление о расторжении договора купли-продажи. Вероятнее всего, здесь «хэппи энд» не наступит: продавец будет бороться до последнего, не признавая свою вину. Так что готовимся к суду.
Если в течение 10 дней с момента подачи заявления никакого ответа не последует, имеет смысл заручиться поддержкой юриста и составить досудебную жалобу. И это не помогло? Тогда выход один — подавать иск в суд. Только теперь с автосалона можно требовать не только полную стоимость авто (сумма, прописанная в ДКП), но еще и штрафы, пени, компенсацию морального вреда. И это возможно в первые три года после обнаружения дефекта (общий срок исковой давности).
Судебные разбирательства, вероятнее всего, затянутся надолго. К тому же далеко не факт, что Фемида примет сторону потерпевшего, даже несмотря на «железобетонные» аргументы. По словам нашей собеседницы, в разных российских регионах по подобным вопросам выносят совершенно противоположные решения. В отличие, например, от зарубежных стран, где за такие деяния предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
А мораль сей басни такова: доверяй, но проверяй. Даже если за автосалоном закрепилась слава честной компании, не скупитесь на независимых экспертов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть техническую и юридическую «чистоту» машины. Порядочный продавец не станет препятствовать дополнительным осмотрам. Ну а если консультант вам отказывает, отмахиваясь традиционным «у нас так не положено», разворачивайтесь и уходите.
К тому же сегодня — в эпоху Интернета — несложно проверить некоторые параметры и самостоятельно. Да тот же пробег. Зная VIN-номер понравившегося авто, информацию о нем можно получить на сайте ГИБДД или в каком-либо стороннем сервисе, готовом предоставить за небольшую сумму денег подробные данные. И, конечно, внимательно читайте перед подписанием договор: он должен полностью отражать действительность.