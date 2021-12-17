Можно ли наказать автосалон, если купил машину со скрученным пробегом

«Где-то через полгода начала барахлить коробка — я заехал к знакомым в сервис, а там ребята обнаружили, помимо прочего, скрученный пробег», — именно так читатель портала «АвтоВзгляд» узнал о том, что приобрел в довольно крупном региональном автосалоне машину с уменьшенным числом на одометре. Как так получилось? Говорит, думал, что раз продавец не частный, и «все было так прилично», то подобные сценарии исключены.

Увы, автосалоны способны даже на куда более извращенные уловки, лишь бы нажиться на покупателях. Да и ситуация со скрученным пробегом, в общем-то, крайне неприятная. Однако, как утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», не безвыходная. Тем, кто попал в подобную историю, можно и нужно наказывать недобросовестных торговцев, восстанавливая справедливость, а заодно и возвращая свои кровно нажитые.

Так что же конкретно надо сделать?