Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель

Снижение мощности и опасность попадания частиц вышедшего из строя катализатора в двигатель с непредсказуемыми последствиями и последующим дорогим ремонтом — вот, пожалуй, главные причины, почему некоторые автомобилисты предпочитают удалять катализаторы. А то, что срок службы данной детали составляет порядка 60—150 тысяч км уже не является для них аргументом в ее пользу. Водители склонны полагать, что в автомобиле есть всего несколько основных фильтров, которые требуют замены при техническом обслуживании. А катализатор, который, по сути, также является фильтрующим элементом, за таковой не считают. К тому же, поменять катализатор стоит недешево. И отсюда все беды.

Но почему он выходит из строя или снижает эффективность двигателя? Топливо низкого качества, проблемы в системе зажигания, переобогащенная топливная смесь, проблемы с прокладкой ГБЦ, постоянная работа двигателя на холостых оборотах, старость, в конце концов — все это влияет на срок службы катализатора и его исправную работу, а соответственно, и на то, как ведет себя автомобиль. Собственно, поэтому и нужно контролировать этот орган автомобиля, чтобы он функционировал правильно, и при необходимости менять его.

Однако, вынося приговор данному элементу выхлопной системы, водители не берут в счет все вышеперечисленное. И, ведясь на рассказы сервисменов, таки избавляются от детали, устанавливая в качестве альтернативы пламегаситель. Естественно, машина начинает ехать лучше (ведь старый, забитый катализатор затруднял дыхание двигателя), и радости водителя нет предела. К тому же, тот может не опасаться за попадание керамической пыли, в случае разрушения катализатора, в двигатель. Да и к качеству топлива этот элемент не столь чувствителен. Но спешим вас разочаровать. Минусов у пламегасителя хватит, чтобы перекрыть все его плюсы.