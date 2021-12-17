Все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель

Снижение мощности и опасность попадания частиц вышедшего из строя катализатора в двигатель с непредсказуемыми последствиями и последующим дорогим ремонтом — вот, пожалуй, главные причины, почему некоторые автомобилисты предпочитают удалять катализаторы. А то, что срок службы данной детали составляет порядка 60—150 тысяч км уже не является для них аргументом в ее пользу. Водители склонны полагать, что в автомобиле есть всего несколько основных фильтров, которые требуют замены при техническом обслуживании. А катализатор, который, по сути, также является фильтрующим элементом, за таковой не считают. К тому же, поменять катализатор стоит недешево. И отсюда все беды.
Но почему он выходит из строя или снижает эффективность двигателя? Топливо низкого качества, проблемы в системе зажигания, переобогащенная топливная смесь, проблемы с прокладкой ГБЦ, постоянная работа двигателя на холостых оборотах, старость, в конце концов — все это влияет на срок службы катализатора и его исправную работу, а соответственно, и на то, как ведет себя автомобиль. Собственно, поэтому и нужно контролировать этот орган автомобиля, чтобы он функционировал правильно, и при необходимости менять его.
Однако, вынося приговор данному элементу выхлопной системы, водители не берут в счет все вышеперечисленное. И, ведясь на рассказы сервисменов, таки избавляются от детали, устанавливая в качестве альтернативы пламегаситель. Естественно, машина начинает ехать лучше (ведь старый, забитый катализатор затруднял дыхание двигателя), и радости водителя нет предела. К тому же, тот может не опасаться за попадание керамической пыли, в случае разрушения катализатора, в двигатель. Да и к качеству топлива этот элемент не столь чувствителен. Но спешим вас разочаровать. Минусов у пламегасителя хватит, чтобы перекрыть все его плюсы.
После того, как пламегаситель занял место катализатора в вашем автомобиле, пройти честно техническое обслуживания шансов у вас не будет. Отработавшие газы, естественно, со всеми содержащимися в них вредными примесями, полетят в атмосферу. Потом не говорите, что жизнь в больших городах ужасна из-за загазованности. При этом запах выхлопа станет более едким и осязаемым.
В целом, выхлопная система автомобиля с пламегасителем вместо катализатора станет более теплонагружена, из-за чего износ некоторых ее элементов ускорится. Сам же выхлоп станет громче звучать, как снаружи автомобиля, так и в его салоне.
И не стоит рассчитывать на снижение расхода топлива. Взяться ему будет не откуда. Вместе с катализатором удаляется лямбда-зонд, отвечающий за коррекцию качества топливной смеси. Как не стоит рассчитывать и на то, что после удаления катализатора двигатель многократно прибавит в мощности. Увы и ах, если и прибавит, то несколько лошадок, которые заблудились, поскольку катализатор был забит и не обслуживался.
Да, пламегаситель привлекательнее катализатора в цене и надежности. Однако экологический фактор, неудобства, связанные с прохождением технического осмотра и прочие негативные нюансы эксплуатации определенно перекрывают его формальные плюсы.