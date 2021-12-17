Чем опасна для дизельного мотора помутневшая от холода солярка

Зимний сезон и связанные с ним аномальные холода, которые регулярно наблюдаются во многих российских регионах, вынуждают владельцев дизельных авто принимать «превентивные» меры по повышению морозостойкости используемого дизтоплива. Какие из них наиболее эффективны, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Не секрет, что в большинстве случаев эта тема напрямую пересекается с проблемой приобретения горючего требуемого качества. Ведь владельцы дизельных авто знают, что с наступлением морозов надо использовать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо.

Более того, в стране уже давно приняты соответствующие нормативные акты, согласно которым в конкретное время года солярка должна обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного региона. Например, в Центральном регионе уже с конца октября на автозаправках должно продаваться исключительно зимнее топливо.

Однако хозяева некоторых АЗС в погоне за выгодой часто ориентируются не на предписания, а на реальные погодные условия. Осень в этом году, как, кстати, и в прошлом, оказалась весьма продолжительной. И до последнего момента на некоторых подмосковных АЗС можно было встретить практически летнюю солярку. Она, напомним, может выдержать лишь 5-градусный мороз (см. фото ниже).