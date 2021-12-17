Чем опасна для дизельного мотора помутневшая от холода солярка

Зимний сезон и связанные с ним аномальные холода, которые регулярно наблюдаются во многих российских регионах, вынуждают владельцев дизельных авто принимать «превентивные» меры по повышению морозостойкости используемого дизтоплива. Какие из них наиболее эффективны, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Не секрет, что в большинстве случаев эта тема напрямую пересекается с проблемой приобретения горючего требуемого качества. Ведь владельцы дизельных авто знают, что с наступлением морозов надо использовать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо.
Более того, в стране уже давно приняты соответствующие нормативные акты, согласно которым в конкретное время года солярка должна обладать определенными низкотемпературными характеристиками, рекомендованными для того или иного региона. Например, в Центральном регионе уже с конца октября на автозаправках должно продаваться исключительно зимнее топливо.
Однако хозяева некоторых АЗС в погоне за выгодой часто ориентируются не на предписания, а на реальные погодные условия. Осень в этом году, как, кстати, и в прошлом, оказалась весьма продолжительной. И до последнего момента на некоторых подмосковных АЗС можно было встретить практически летнюю солярку. Она, напомним, может выдержать лишь 5-градусный мороз (см. фото ниже).
Но, как известно, физико-химические свойства солярки существенно меняются при более низких температурах. В состав этого вида топлива входят парафины, которые на морозе начинают кристаллизоваться, отчего оно мутнеет.
Для дизеля такая солярка совершенно безвредна, однако при дальнейшем понижении температуры в ней начинают формироваться сгустки парафинов (гель). Они постепенно забивают микропоры фильтра, блокируя подачу загустевшего горючего к узлам топливной аппаратуры. В итоге дизель просто не заводится.
Температура, при которой солярка через топливный фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). И владельцам дизельных авто необходимо четко понимать, что именно ПТФ (а не какой-то другой параметр) является главным низкотемпературным показателем солярки, на который следует обращать внимание зимой.
Например, если среднесуточная температура в конкретном регионе составляет −20 С, то нужно заправляться дизтопливом с ПТФ примерно −25 С и ниже.
Между тем, быстро обеспечить дизтопливу требуемую ПТФ и, соответственно, нужную морозостойкость, можно и самостоятельно. Делается это с помощью специальной депрессорной присадки (антигеля). Ее следует добавить в бак одновременно с заправкой горючим на АЗС. Именно поэтому спрос на подобные присадки многократно возрастает при резком похолодании, наблюдаемом в том или ином регионе страны.
Правда, по своим свойствам эти продукты могут заметно различаться, и тут очень важно грамотно подобрать нужный антигель. Здесь хорошим подспорьем в выборе подходящего препарата могут служить результаты сравнительного теста, организованного порталом «АвтоВзгляд».
Напомним, что первое место по его итогам занял антигель бренда Ruseff, при разработке которого были учтены особенности российского дизтоплива. Антигель от Ruseff в этом тесте продемонстрировал лучший результат по предельной температуре фильтруемости солярки, в которую он был добавлен.
Любопытно, что сам продукт: это — отечественная депрессорная присадка последнего поколения, лишь недавно появившаяся на нашем рынке. В числе плюсов новинки стоит отметить умеренную стоимость и удачно подобранную концентрацию антигеля. Она позволяет существенно улучшить как морозостойкость, так и смазывающие свойства дизтоплива, причем довольно большого — до 120 литров — объема.
Подобное качество антигеля от Ruseff способствует повышению ресурса ТНВД и улучшению эксплуатационных показателей дизельного мотора в целом. Важно отметить, что перед тем, как данный препарат начал поступать в розничную продажу, он успешно прошел комплексные испытания в Российском государственном университете нефти и газа им. Н. М. Губкина. Их результаты еще раз подтвердили высокое качество нового отечественного антигеля.