Для чего моторный щит любого автомобиля имеет выемки и выштамповки

Моторный щит скрыт от посторонних глаз. Из капота его прикрывает двигатель, обилие проводов, агрегатов патрубков, маты шумо- и теплоизоляции. Изнутри же мы не видим его благодаря передней панели и красивому ворсистому ковру со скрытой под ним все той же шумоизоляции. Однако, если попытаться рассмотреть этот элемент конструкции кузова, заглянув таки за двигатель и под слои защиты, можно увидеть, что он просто изобилует выштамповками и выемками, смысл и назначение которых угадать весьма сложно. И тем не менее, это весьма важный момент.

Выступы, впадины, выемки странных и не похожих друг на друга геометрических форм располагаются по всей поверхности моторного щита. И на то есть несколько причин.

Перво-наперво разнообразные выштамповки создают обилие граней. А как известно, лишние грани — это повышение жесткости моторного щита, от которой, в свою очередь, зависит устойчивость кузова к кручению. И чем кузов жестче, тем выше его прочностные характеристики, что в конечном итоге положительно сказывается на управляемости автомобиля.