Для чего моторный щит любого автомобиля имеет выемки и выштамповки

Фото: АвтоВзгляд
Автомобиль сам по себе весьма уникальный продукт, придуманный человеком. В нем сочетаются комфорт, безопасность, скорость и, конечно же, технологии. Причем одни из них нам понятны, а о назначении других мы даже не задумывались. К примеру, знаете ли вы, для чего моторный щит любого автомобиля имеет огромное количество выемок и вышламповок? Ведь гораздо проще было бы сделать его попросту ровным. Но не тут-то было. Портал «АвтоВзгляд» заглянул в подкапотное пространство целой россыпи автомобилей, и выяснил, для чего же нужен столь сложный рельеф не самому заметному элементу конструкции кузова.
Ефим Розкин

Моторный щит скрыт от посторонних глаз. Из капота его прикрывает двигатель, обилие проводов, агрегатов патрубков, маты шумо- и теплоизоляции. Изнутри же мы не видим его благодаря передней панели и красивому ворсистому ковру со скрытой под ним все той же шумоизоляции. Однако, если попытаться рассмотреть этот элемент конструкции кузова, заглянув таки за двигатель и под слои защиты, можно увидеть, что он просто изобилует выштамповками и выемками, смысл и назначение которых угадать весьма сложно. И тем не менее, это весьма важный момент.

Выступы, впадины, выемки странных и не похожих друг на друга геометрических форм располагаются по всей поверхности моторного щита. И на то есть несколько причин.

Перво-наперво разнообразные выштамповки создают обилие граней. А как известно, лишние грани — это повышение жесткости моторного щита, от которой, в свою очередь, зависит устойчивость кузова к кручению. И чем кузов жестче, тем выше его прочностные характеристики, что в конечном итоге положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Фото: АвтоВзгляд

Защита водителя и переднего пассажира в случае сильной аварии так же ложится на моторный щит. Помимо лонжеронов, двигателя, трансмиссии и бампера моторный щит также участвует в поглощении энергии удара и защищает пассажиров от протечки в салон различных жидкостей, которые могут быть не только горячи, но и горючи.

Комфорт автомобиля бывает разным. Комфорт в управлении, комфорт подвески… Но есть такое понятие, как акустический комфорт. И вот как раз ради него наш моторный щит и играет не последнюю роль.

Все дело в том, что сам по себе автомобиль весьма вибронагружен. Однако все эти выемки и выпуклости не дают резонировать элементу во время движения. Следовательно, такое решение позволило при изготовлении автомобиля использовать более тонкий слой шумоизоляции со стороны салона. А это еще и влияет на стоимость машины для конечного потребителя.

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21 декабря 2021
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