Для чего моторный щит любого автомобиля имеет выемки и выштамповки

Моторный щит скрыт от посторонних глаз. Из капота его прикрывает двигатель, обилие проводов, агрегатов патрубков, маты шумо- и теплоизоляции. Изнутри же мы не видим его благодаря передней панели и красивому ворсистому ковру со скрытой под ним все той же шумоизоляции. Однако, если попытаться рассмотреть этот элемент конструкции кузова, заглянув таки за двигатель и под слои защиты, можно увидеть, что он просто изобилует выштамповками и выемками, смысл и назначение которых угадать весьма сложно. И тем не менее, это весьма важный момент.
Выступы, впадины, выемки странных и не похожих друг на друга геометрических форм располагаются по всей поверхности моторного щита. И на то есть несколько причин.
Перво-наперво разнообразные выштамповки создают обилие граней. А как известно, лишние грани — это повышение жесткости моторного щита, от которой, в свою очередь, зависит устойчивость кузова к кручению. И чем кузов жестче, тем выше его прочностные характеристики, что в конечном итоге положительно сказывается на управляемости автомобиля.
Защита водителя и переднего пассажира в случае сильной аварии так же ложится на моторный щит. Помимо лонжеронов, двигателя, трансмиссии и бампера моторный щит также участвует в поглощении энергии удара и защищает пассажиров от протечки в салон различных жидкостей, которые могут быть не только горячи, но и горючи.
Комфорт автомобиля бывает разным. Комфорт в управлении, комфорт подвески… Но есть такое понятие, как акустический комфорт. И вот как раз ради него наш моторный щит и играет не последнюю роль.
Все дело в том, что сам по себе автомобиль весьма вибронагружен. Однако все эти выемки и выпуклости не дают резонировать элементу во время движения. Следовательно, такое решение позволило при изготовлении автомобиля использовать более тонкий слой шумоизоляции со стороны салона. А это еще и влияет на стоимость машины для конечного потребителя.