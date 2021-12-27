Как автовладельцы своими руками ломают стеклоподъемники и дверные замки

Так уж вышло, что зимой температура и влажность вместе «прыгают через скакалку»: днем теплеет — снег тает, а ночью все происходит в обратном порядке. Естественно, «железный конь» изрядно страдает от такой чехарды. Добавляют ему проблем и сами владельцы: не прогрев мотор, бросаются в утренний водоворот резких стартов и остановок, забывают про обслуживание и содержание. В итоге срок службы, тот самый ресурс, уменьшаются в геометрической прогрессии, но виноват всегда автопроизводитель. По умолчанию, это он недосмотрел и недозаложил.

Однако какими бы ресурсными и неприхотливыми не были узлы — их можно сломать. Яркий пример — стеклоподъемник. Казалось бы, электромоторчик да пара направляющих с тросами — проще, читай — надежнее, не придумаешь. Но постоянная попытка открыть примерзшее за ночь окно — привет курильщикам и ценителям неочищенного кислорода — быстро справится с задачей. Одна зима — и вынимай кошелек! От повышенной нагрузки мотор может сгореть, трос — растянуться, а перекосившаяся направляющая будет криво поднимать стекло ровно до тех пор, пока не заклинит. Перспектива разбирать дверь при −20 градусах непривлекательна, так что механик получит столько, сколько попросит.

Чтобы избежать подобных капиталовложений, достаточно воспользоваться древней как мир хитростью, придуманной еще в прошлом веке и в «прошлом» государстве: стоит вечером натереть стекло спиртом — хоть медицинским, хоть пищевым, хоть самогонкой — как «триплекс» не только перестанет примерзать к многострадальному резиновому уплотнителю, но и станет существенно меньше «потеть» и пачкаться.