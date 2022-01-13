Зачем и как опытные автовладельцы прогревают амортизаторы в мороз

Ходовая часть автомобиля тоже требует прогрева, особенно, амортизаторы. Но в отличие от силового агрегата, греют их в движении на малой скорости. При этом очень желательно, чтобы дорога была ровной и без ухабов. Иначе получится ситуация, когда из-за попадания колес в ямы и выбоины загустевшее масло не сможет пройти через каналы, что вызовет проблемы в его циркуляции.
А под ударной нагрузкой повышается риск появления задиров на уплотнителях штока, либо потеря герметичности уплотнителей, что приводит к выдавливанию масла наружу. В случае, если появились подтеки масла, амортизатор нужно заменить, так как он уже «мертвый».
Теперь расскажем, как долго нужно прогревать амортизаторы. В нашем случае важно не время, а расстояние. Если на улице температура около минус десяти градусов, то масло прогревается и выходит на штатную температуру работы примерно через 600 метров пробега. Напомним, при спокойном движении и без штурма ям или лежачих полицейских.
Заметим также, что прогрев амортизаторов перед поездкой — еще не все. Нужно следить за тем, чтобы с ними не случилось проблем на загородной трассе. Дело в том, что с ростом скорости амортизаторы начинает охлаждать ледяным воздухом, и если на улице стоит трескучий мороз, то рабочая температура масла может упасть.
Это, опять же, приведет к появлению задиров на штоках и снижению ресурса деталей. А иногда может измениться и у правляемость автомобиля. К счастью, решается проблема просто. Не нужно в сильный мотор гнать, как говорится, на все деньги.
Учтите и тот факт, что ресурс современных амортизаторов производители намеренно уменьшают. Они «живут» около 60 000 км, а жесткая эксплуатация еще больше сокращает жизненный цикл.