Зачем и как опытные автовладельцы прогревают амортизаторы в мороз

Ходовая часть автомобиля тоже требует прогрева, особенно, амортизаторы. Но в отличие от силового агрегата, греют их в движении на малой скорости. При этом очень желательно, чтобы дорога была ровной и без ухабов. Иначе получится ситуация, когда из-за попадания колес в ямы и выбоины загустевшее масло не сможет пройти через каналы, что вызовет проблемы в его циркуляции.

А под ударной нагрузкой повышается риск появления задиров на уплотнителях штока, либо потеря герметичности уплотнителей, что приводит к выдавливанию масла наружу. В случае, если появились подтеки масла, амортизатор нужно заменить, так как он уже «мертвый».

Теперь расскажем, как долго нужно прогревать амортизаторы. В нашем случае важно не время, а расстояние. Если на улице температура около минус десяти градусов, то масло прогревается и выходит на штатную температуру работы примерно через 600 метров пробега. Напомним, при спокойном движении и без штурма ям или лежачих полицейских.