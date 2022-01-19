Почему мотор кроссовера ломается быстрее, чем у легковушки

Одни и те же двигатели сейчас ставят на многие автомобили. Скажем, седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta довольно сильно различаются по массе, при этом 1,6-литровый мотор с индексом G4FG у них один. Агрегат такого же объема устанавливается на Renault Duster и Logan. Уверены, на легких седанах они прослужат дольше, и вот почему.
У кроссовера хуже аэродинамика, которую еще больше ухудшает высокий дорожный просвет. А чем больше сопротивление движению, тем больше мощности нужно затрачивать для того, чтобы разогнаться до определенной скорости. Ну а чем больше мощность, тем больше нагрузка на двигатель. Следовательно, увеличивается и износ агрегата.
Но это далеко не все. Кроссоверы чаще «окунают» в грязь и ползут в глубокой колее. Гораздо чаще они и буксуют. А это накладывает дополнительную нагрузку как на мотор, так и на коробку передедач и детали трансмиссии. Соответственно при штурме бездорожья ухудшается обдув силового агрегата. Все это также приводит к сокращению ресурса двигателя и трансмиссии.
Не будем забывать и про «мудовую резину», которую так любят ставить апалогеты тюнинга. Здесь сложность в том, что неправильно подобранные покрышки не только добавляют нагрузки мотору и коробке передач, но из-за них могут провернуться в грязи приводы колес. Если говорить про легковые машины, то на них такую «обувь» просто не найти. А с дорожными шинами таких проблем не будет.
Под внедорожные «развлекухи» многие владельцы устанавливают и нештатные защиты моторного отсека, тем самым нарушая теплообмен в подкапотоном пространстве. От этого масло в двигателе работает на износ, что также сказывается на продолжительности жизни мотора.
Наконец, двигателю, который стоит на кроссовере, приходится вращать довольно сложную трансмиссию. Скажем, на полноприводном SUV нужно проворачивать карданный вал, угловой редуктор, редуктор задней оси, муфту подключения задних колес и приводы со ШРУСами. Такая дополнительная нагрузка тоже сказывается на ресурсе и дает о себе знать со временем.