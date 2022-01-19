Почему мотор кроссовера ломается быстрее, чем у легковушки

Одни и те же двигатели сейчас ставят на многие автомобили. Скажем, седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta довольно сильно различаются по массе, при этом 1,6-литровый мотор с индексом G4FG у них один. Агрегат такого же объема устанавливается на Renault Duster и Logan. Уверены, на легких седанах они прослужат дольше, и вот почему.

У кроссовера хуже аэродинамика, которую еще больше ухудшает высокий дорожный просвет. А чем больше сопротивление движению, тем больше мощности нужно затрачивать для того, чтобы разогнаться до определенной скорости. Ну а чем больше мощность, тем больше нагрузка на двигатель. Следовательно, увеличивается и износ агрегата.

Но это далеко не все. Кроссоверы чаще «окунают» в грязь и ползут в глубокой колее. Гораздо чаще они и буксуют. А это накладывает дополнительную нагрузку как на мотор, так и на коробку передедач и детали трансмиссии. Соответственно при штурме бездорожья ухудшается обдув силового агрегата. Все это также приводит к сокращению ресурса двигателя и трансмиссии.