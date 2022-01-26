Как частичная замена масла в АКП машины навредит агрегату

Проходят времена, когда производители наперебой говорили, что масло в АКП или рабочую жидкость в вариаторе менять не нужно. Она, мол, рассчитана на весь срок жизни авто. Автовладельцы быстро раскусили маркетинговый ход и чаще всего меняют «жижу» на 60 000 км пробега. Но — частично!.

Частичная замена дешевле и быстрее, хотя менее эффективна. Дело в том, что из-за конструктивных особенностей трансмиссии, полностью слить отработавшее масло не получится. Открутив сливную пробку, из отверстия выйдет только часть «отработки». И внутри агрегата останется довольно большое количество грязного масла.

С ним ничего поделать нельзя, поэтому останется долить новую смазку. В итоге, новое и старое масло смешиваются, теряя часть смазывающих свойств. Что пагубно отражается на ресурсе трансмиссии.

Особенно, если вы практикуете активное вождение. Под нагрузкой полугрязная смазка плохо смазывает трущиеся части механизмов, многократно увеличивая износ.