Как частичная замена масла в АКП машины навредит агрегату

Проходят времена, когда производители наперебой говорили, что масло в АКП или рабочую жидкость в вариаторе менять не нужно. Она, мол, рассчитана на весь срок жизни авто. Автовладельцы быстро раскусили маркетинговый ход и чаще всего меняют «жижу» на 60 000 км пробега. Но — частично!.
Частичная замена дешевле и быстрее, хотя менее эффективна. Дело в том, что из-за конструктивных особенностей трансмиссии, полностью слить отработавшее масло не получится. Открутив сливную пробку, из отверстия выйдет только часть «отработки». И внутри агрегата останется довольно большое количество грязного масла.
С ним ничего поделать нельзя, поэтому останется долить новую смазку. В итоге, новое и старое масло смешиваются, теряя часть смазывающих свойств. Что пагубно отражается на ресурсе трансмиссии.
Особенно, если вы практикуете активное вождение. Под нагрузкой полугрязная смазка плохо смазывает трущиеся части механизмов, многократно увеличивая износ.
Не забывем и про металлическую стружку, скапливающуюся в картере. Она забивает масляные каналы и существенно ухудшает охлаждение трансмиссии. Что также приведет к износу «автомата», а то и его поломке, если начнется масляное голодание. А оно может начаться зимой, когда водитель прогревает авто. Напомним, что АКП на стоянке практически не греется и масло остается вязким. Добавим забитые стружкой масляные каналы и получаем проблему, когда агрегат работает на сухую.
И лучшим способом обслуживания АКП станет полная замена смазки, которую делают с помощью частичной разборки агрегата. Сначала сливают «отработку», а затем демонтируют поддон. Это позволяет не только полностью осушить агрегат, но и очистить картер от стружки, а также проверить состояние масляного фильтра. Процедура дорогая, затоо точно продлевающая ресурс трансмиссии.