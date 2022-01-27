Как правильно смывать соляные разводы на машине

Покрытие из реагентов действительно является проблемой для защитного лака. А если за время эксплуатации вы нахватали на кузов сколов, то уже весной вас могут ждать весьма неприятные сюрпризы в виде ржавых «жучков». Ко всему прочему, от соли страдает не только кузов, но и остальные детали и даже тормозная система, если она не была подготовлена к зиме — не перебрана, не смазана и т. д. А потому важно в качестве профилактики смывать белый налет отовсюду, где он может образовываться. Но как это сделать правильно?
Мыть действительно нужно не только кузов. Помимо металла и краски реагенты негативно влияют на пластиковые детали. Будьте уверены: зимой белый налет образуется даже в подкапотном пространстве. Так что рядовой мойкой тут не обойтись.
Если вы не защитили лакокрасочное покрытие кузова «жидким стеклом» или специальной пленкой, то в течение зимы наиболее правильным будет хотя бы раз в пару недель заезжать на автомойку, где белый налет будут смывать химией. При этом, перед началом зимней эксплуатации хорошо бы подкрасить проблемные места при помощи специального карандаша. Если же вы этого не сделали, то стоит решить вопрос в самое ближайшее время после хорошей мойки с качественной химией. А ближе к весне необходимо провести генеральную мойку.
Наиболее агрессивно влага и реагенты ведут себя в морозы. А потому обязательно нужно помыть машину, как только были замечены предпосылки заморозков. Вода при этом не должна быть горячей, чтобы не повредить защитный слой лака на обмороженном кузове. Либо перед мойкой машина должна постоять в теплом боксе какое-то время.
Качественно вымывать реагенты нужно не только с кузова, но и из арок, порогов, мест крепления брызговиков и других труднодоступных мест, включая днище. И обязательно уделить особое внимание фарам. От реагентов пластиковое защитное стекло мутнеет, и они начинают светить хуже. Если процесс помутнения стал заметен, стоит отполировать поликарбонат, ведь исправные фары — это ваша безопасность. Кованные и литые диски следует после мойки обработать специальным защитным составом. Они наиболее подвержены негативному влиянию соли. Делать это нужно хотя бы раз в неделю.
С наступлением весны полная и качественная помывка и уборка автомобиля обязательна. Необходимо вычистить подвеску, двигатель, патрубки и провода, салон, которые не ограничивается съемными ковриками. Наиболее правильным будет заказать комплексный детейлинг. Специалисты, работающие в данной сфере восстановления внешнего вида авто, как правило, работают исключительно качественными и антиаллергенными химикатами. Что льют в разбрызгиватель на дешевой помывочной за углом вашего дома известно только тем, кто им работает. И поверьте, качеством тут и не пахнет.