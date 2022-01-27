Как правильно смывать соляные разводы на машине

Покрытие из реагентов действительно является проблемой для защитного лака. А если за время эксплуатации вы нахватали на кузов сколов, то уже весной вас могут ждать весьма неприятные сюрпризы в виде ржавых «жучков». Ко всему прочему, от соли страдает не только кузов, но и остальные детали и даже тормозная система, если она не была подготовлена к зиме — не перебрана, не смазана и т. д. А потому важно в качестве профилактики смывать белый налет отовсюду, где он может образовываться. Но как это сделать правильно?

Мыть действительно нужно не только кузов. Помимо металла и краски реагенты негативно влияют на пластиковые детали. Будьте уверены: зимой белый налет образуется даже в подкапотном пространстве. Так что рядовой мойкой тут не обойтись.

Если вы не защитили лакокрасочное покрытие кузова «жидким стеклом» или специальной пленкой, то в течение зимы наиболее правильным будет хотя бы раз в пару недель заезжать на автомойку, где белый налет будут смывать химией. При этом, перед началом зимней эксплуатации хорошо бы подкрасить проблемные места при помощи специального карандаша. Если же вы этого не сделали, то стоит решить вопрос в самое ближайшее время после хорошей мойки с качественной химией. А ближе к весне необходимо провести генеральную мойку.