Зачем водители грузовиков надевают на бензобак противогаз

Нет более привлекательного для российского водилы занятия, чем улучшение собственного авто. Страдая от недостатка финансов и постоянного дефицита, россияне продолжают «тюнинговать», и процесс этот не способны остановить ни чиновники, ни техосмотр, ни сотрудники ДПС. Тюнинговали, тюнингуем и тюнинговать будем!

Впрочем, улучшения и доработки тоже бывают разные: одни призваны показать окружающим тонкое душевное устройство владельца транспортного средства, а другие — выполнить конкретные задачи. Литые диски подчеркивают статус, а железный бампер с большими колесами — увлечения, наклейки на борту — сплошь победы и достижения, а слепящий ксенон — тяга к прекрасному. С

Сюда же можно отнести разнообразие лампочек, чехлы и оплетки, музыку и прочие стремления сделать из повидавшего виды или абсолютно нового автомобиля уникальный, способный улучшить самочувствие и настроение конкретного человека. Противогаз, нацепленный верхом на топливный бак каждого второго грузовика в России, несколько выбивается из этого списка. Казалось бы, ну какие могут быть цели у «резинового изделия №1», натянутого на топливный резервуар?