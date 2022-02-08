Зачем водители грузовиков надевают на бензобак противогаз

Нет более привлекательного для российского водилы занятия, чем улучшение собственного авто. Страдая от недостатка финансов и постоянного дефицита, россияне продолжают «тюнинговать», и процесс этот не способны остановить ни чиновники, ни техосмотр, ни сотрудники ДПС. Тюнинговали, тюнингуем и тюнинговать будем!
Впрочем, улучшения и доработки тоже бывают разные: одни призваны показать окружающим тонкое душевное устройство владельца транспортного средства, а другие — выполнить конкретные задачи. Литые диски подчеркивают статус, а железный бампер с большими колесами — увлечения, наклейки на борту — сплошь победы и достижения, а слепящий ксенон — тяга к прекрасному. С
Сюда же можно отнести разнообразие лампочек, чехлы и оплетки, музыку и прочие стремления сделать из повидавшего виды или абсолютно нового автомобиля уникальный, способный улучшить самочувствие и настроение конкретного человека. Противогаз, нацепленный верхом на топливный бак каждого второго грузовика в России, несколько выбивается из этого списка. Казалось бы, ну какие могут быть цели у «резинового изделия №1», натянутого на топливный резервуар?
Многие убеждены, что делается это исключительно ради красоты. Мол, брутально и мужественно, как и водитель условного КамМАЗа. Доля истины, безусловно, в этом есть: парни за рулем простые, служили в армии, «слоника» носили не по убеждению, а по уставу, что и демонстрируют всяк и каждому. Однако есть у этого чисто русского «тюнинга» и вполне логическая сторона, прикладная.
Смысл противогаза на бензобаке заключается в том, что топливная горловина отечественных «тяжеловозов» открыта всем ветрам и солям, подвергается чудовищной природной нагрузке, помноженной на страсть чиновников к посыпанию дорог диким количеством реагентов. В результате, однажды бензобак либо не откроется, либо не закроется.
Более того: горловина оснащена ушком для замка, ведь сливать горючку с грузовика — одно удовольствие, буквально народная забава. Поэтому запорное устройство есть у каждого, и его тонкие недра так же страдают.
Чтобы избежать «ситуации» на заправке, водители грузовиков и надевают на бензобак «резиновое изделие №1»: во-первых, резина надежно скрывает механику от воздействия из вне, а во-вторых, найти «чехол», который будет прочнее и надежнее противогаза, практически невозможно. Никакой бензин и соли ему не страшны — сделано на века. При этом приобрести советский «слоник» можно за копейки: на самой популярной барахолке за него просят от 150 ₽ Надежно, долговечно, дешево!