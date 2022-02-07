Хитрый ГОСТ: почему и как сильно врут спидометры автомобилей

Десятки лет главным прибором определения скорости автомобиля был спидометр — прибор, считающий обороты колеса и показывающий цифру на приборной панели. Принцип его работы прост и понятен: внутри коробки передач, на выходном валу, стоит специальная шестеренка, прочным металлическим тросом связанная с приборной панелью.

Трос крутится — приборы щелкают. В переднеприводных и заднеприводных автомобилях отличается лишь место нахождения шестеренки, но не сам принцип. Проще говоря, спидометр — это механическое, простое и достаточно точное устройство. Тогда почему же оно врет?

Первая причина — это действительно сговор. Только не производителей, а руководителей. Чиновников. В каждой стране, и Россия — не исключение, есть оговоренные стандарты, цель которых не завышать скорость на спидометре, а сделать все возможное, чтобы прибор не показал меньшую скорость. Проще всего в таком случае договориться, чтобы все спидометры привирали в большую сторону. Так и было сделано.