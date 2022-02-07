Хитрый ГОСТ: почему и как сильно врут спидометры автомобилей

Десятки лет главным прибором определения скорости автомобиля был спидометр — прибор, считающий обороты колеса и показывающий цифру на приборной панели. Принцип его работы прост и понятен: внутри коробки передач, на выходном валу, стоит специальная шестеренка, прочным металлическим тросом связанная с приборной панелью.
Трос крутится — приборы щелкают. В переднеприводных и заднеприводных автомобилях отличается лишь место нахождения шестеренки, но не сам принцип. Проще говоря, спидометр — это механическое, простое и достаточно точное устройство. Тогда почему же оно врет?
Первая причина — это действительно сговор. Только не производителей, а руководителей. Чиновников. В каждой стране, и Россия — не исключение, есть оговоренные стандарты, цель которых не завышать скорость на спидометре, а сделать все возможное, чтобы прибор не показал меньшую скорость. Проще всего в таком случае договориться, чтобы все спидометры привирали в большую сторону. Так и было сделано.
Согласно ГОСТу Р41.39—99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку» от 01.07.2000, показатели спидометра на испытаниях должны укладываться в следующую формулу: 0<= цифра на спидометре — истинная скорость <= истинная скорость/10 + 4 км/ч. Для понимания подставим цифры: при скорости 50 км/ч по спидометру, реальная скорость автомобиля будет меньше или равна 42 км/ч, а при скорости 60 км/ч — не более 49 км/ч.
В том же ГОСТе есть весьма любопытные оговорки. Например, испытания могут проводиться при температуре 23 градуса Цельсия «плюс/минус» пять градусов. Но это не самое главное: транспортное средство испытывается на штатных шинах, давление в которых должно быть установлено на уровне «нормальное рабочее» — «давление холодного воздуха согласно спецификации изготовителя, увеличенное на 0,2 бара».
И на сладкое: нормальные шины — это тип или типы шин, которыми изготовитель снабжает данное транспортное средство, а зимние шины «нормальными» не считаются. Кстати, «в составе» измеряемого транспортного средства при проведении «экзамена» должен быть только полный бак, все жидкости и запаска, если она предусмотрена конструкцией, а вес водителя-испытателя установлен на четкой отметке в 75 кг. Интересно, перед заездом испытатель проходит взвешивание?
Шутки-шутками, но такое количество вводных фактически говорит нам об одном: увидеть точную скорость на спидометре невозможно. Никак. Не верится, что водитель будет держать диету, проверять давление в шинах. Более того, в России принято менять покрышки и увеличивать размер дисков, что автоматически приводит к еще большему увеличению погрешности.
Чем больше колесо, тем больше метров оно проходит за один оборот, а спидометр-то считает обороты. Ну да Бог с ним, со спидометром! Но выходит, что и одометр, подсчитывающий пробег, тоже врет! Он же неразрывно связан с тем самым оборотом колеса. Прав был доктор Хаус, но с оговоркой: все врут, не только люди.