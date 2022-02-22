Как прилично сэкономить на ремонте автомобильных фар

Российские дороги не только грязные и темные, но и скользкие. А резину мы меняем в тот момент, когда из корда полезут нитки. Даже если один конкретный водитель строго блюдет ПДД и содержит машину в порядке, его окружение в четырех случаях из четырех подобной педантичностью не страдает. Так происходят ДТП.

Автопарк в России старый и не застрахованный, так что расхлебывать последствия обычно приходится самим автовладельцам. Бампер и радиатор — это еще полбеды. «Телевизор» тоже вытянут. А вот что делать с фарами? Царапину, конечно, можно убрать, а сломанное крепление запаять. Но что делать с дырой на стекле или в самом корпусе светильника? Тут уже паяльник и клей не помогут, надо менять.

Впрочем, поход в интернет-магазин быстро отрезвляет: цены на оптику там стабильно пятизначные, причем далеко не в первом десятке. Вам повезло владеть современной машиной с заводским ксеноном и диодами? Готовьтесь вбивать в чек уже шесть цифр! У нас тут инфляция, дефицит, санкции и прочие «невзгоды» экономики, так что без обид.

Решение с китайскими фарами подойдет не всем. Например, чрезвычайно сложно найти аналог на некоторые корейские модели — их просто нет. Ну и дорого это стало, наконец. А новые требования техрегламента и строгость ГИБДД лишь добавляют масла в огонь: переделанную из «галогена» в «ксенон» оптику быстро найдут, наказание будет строгим.