Как прилично сэкономить на ремонте автомобильных фар

Российские дороги не только грязные и темные, но и скользкие. А резину мы меняем в тот момент, когда из корда полезут нитки. Даже если один конкретный водитель строго блюдет ПДД и содержит машину в порядке, его окружение в четырех случаях из четырех подобной педантичностью не страдает. Так происходят ДТП.
Автопарк в России старый и не застрахованный, так что расхлебывать последствия обычно приходится самим автовладельцам. Бампер и радиатор — это еще полбеды. «Телевизор» тоже вытянут. А вот что делать с фарами? Царапину, конечно, можно убрать, а сломанное крепление запаять. Но что делать с дырой на стекле или в самом корпусе светильника? Тут уже паяльник и клей не помогут, надо менять.
Впрочем, поход в интернет-магазин быстро отрезвляет: цены на оптику там стабильно пятизначные, причем далеко не в первом десятке. Вам повезло владеть современной машиной с заводским ксеноном и диодами? Готовьтесь вбивать в чек уже шесть цифр! У нас тут инфляция, дефицит, санкции и прочие «невзгоды» экономики, так что без обид.
Решение с китайскими фарами подойдет не всем. Например, чрезвычайно сложно найти аналог на некоторые корейские модели — их просто нет. Ну и дорого это стало, наконец. А новые требования техрегламента и строгость ГИБДД лишь добавляют масла в огонь: переделанную из «галогена» в «ксенон» оптику быстро найдут, наказание будет строгим.
Впрочем, не стоит забывать о вложенном в геном русского народа таланте: любую проблему можно решить, обладая должным желанием, ключом на 14 и рулоном синей изоленты. Проще говоря, как только на рынке образуется спрос, отечественные кустари тут же организуют предложение. С дефицитными и дорогими фарами произошла та же самая ситуация: при аварии чаще всего страдают стекла и корпуса, а вся начинка остается в целости. Вывод?
Правильно: нужно сформовать из пластика недостающие детали, а также предложить услугу по сборке. В результате нехитрой схемы на площадках и форумах появилось множество умельцев, готовых «за шапку сухарей» заменить стекляшку и корпус. Цена вопроса — от 3500 рублей за элемент «плюс» работа.
Экономика должна быть экономной, так что займемся арифметикой. Новая фара с ксеноновой лампой на Kia Sorento XM FL стоит 82 000 рублей, подержанная — от 35 000 рублей. А стекляшка обойдется в 3500, корпус — 5000 ₽ Работа по «переоснащению» — 8000 рублей. Итого: 16 500 «деревянных» за «светильник» с новым, не затертым стеклом.