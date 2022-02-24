Насколько эффективен химический тюнинг двигателя автомобиля

Поклонникам моторного тюнинга хорошо известны наши публикации прошлых лет, в которых мы рассказывали об антифрикционной присадке Сera Tec. Состав, разработанной немецкой компанией Liqui Moly, позиционируется как средство для так называемого химического тюнинга двигателей внутреннего сгорания. Эта особенность присадки, собственно говоря, и стала поводом для ее практических испытаний, старт которым был дан еще в середине 2015 года. Их организатором выступили порталы «АвтоВзгляд» и «АвтоПарад».

Чтобы у экспертов была возможность для регулярной проверки действия присадки, было решено тестировать ее на машине, которая находится в непосредственном распоряжении тест-пилотов. Именно поэтому все ходовые испытания «тюнингового» препарата в течение всего отмеченного выше срока проводились на редакционном дизельном «паркетнике» Hyundai Santa Fe Classic. Эта модификация машины имеет «тагазовскую» родословную и комплектуется мотором 2.0 CRDi мощностью 112 л. с.