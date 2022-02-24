Насколько эффективен химический тюнинг двигателя автомобиля

Поклонникам моторного тюнинга хорошо известны наши публикации прошлых лет, в которых мы рассказывали об антифрикционной присадке Сera Tec. Состав, разработанной немецкой компанией Liqui Moly, позиционируется как средство для так называемого химического тюнинга двигателей внутреннего сгорания. Эта особенность присадки, собственно говоря, и стала поводом для ее практических испытаний, старт которым был дан еще в середине 2015 года. Их организатором выступили порталы «АвтоВзгляд» и «АвтоПарад».
Чтобы у экспертов была возможность для регулярной проверки действия присадки, было решено тестировать ее на машине, которая находится в непосредственном распоряжении тест-пилотов. Именно поэтому все ходовые испытания «тюнингового» препарата в течение всего отмеченного выше срока проводились на редакционном дизельном «паркетнике» Hyundai Santa Fe Classic. Эта модификация машины имеет «тагазовскую» родословную и комплектуется мотором 2.0 CRDi мощностью 112 л. с.
Прежде, чем оглашать результаты тестирования присадки Сera Teс, несколько слов о ее применимости. По мнению ряда специалистов, этот немецкий препарат можно было бы отнести к обычным антифрикционным составам, воздействующим на детали системы смазки и цилиндро-поршневой группы ДВС. В то же время, по утверждениям самих разработчиков, данная присадка весьма специфична по своим свойствам.
Если говорить детальнее, она представляет собой особый состав в виде соединений молибдена с добавлением мелкодисперсной керамики. Такое сочетание компонентов придают продукту повышенные антифрикционные свойства, улучшающие параметры мотора.
В частности, при работе двигателя на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц. Он усиливает защиту двигателя в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, к которым, кстати, можно отнести и медленное передвижение машины в городских пробках, особенно в жаркую погоду.
Что касается испытаний Сera Teс, то главным критерием оценки его действия стало регулярное сопоставление данных о расходе горючего, измеряемое по ходу тестирования. С этой целью эксперты периодически фиксировали показания одометра и текущего расхода топлива на Santa Fe Classic. Вкратце приведем итоги этих наблюдений.
Начнем с расхода дизтоплива до применения немецкой присадки. Тогда, при пробеге в 43 000 км, этот показатель у «тагазовского» кроссовера составлял примерно 11 л/100 км. И уже примерно через полторы тысячи километров пробега (после начала тестирования препарата) стала отчетливо проявляться тенденция к снижению расхода топлива.
Еще через 5000 км пробега расход горючего снизился до 10 л/100 км, обеспечив довольно значимую экономию на уровне 9%. А самые лучшие показатели были достигнуты, когда пробег машины перевалил за 50 000 км. В частности, на пробеге 55 000—60 000 км расход солярки составлял уже 8,6 л/100 км. Когда же Санта Фе «накрутил» свыше 65 000 км, он потреблял чуть больше этого значения — 8,9 литров солярки на 100 км пути.
В настоящее время общий пробег «подопытного» кроссовера достиг почти 91 000 км. При этом более половины этого расстояния (48 000 км) машина прошла уже с «химически тюнингованным» мотором. Что полностью укладывается в ресурс присадки, заявленный производителем. Согласно ему, эффективность препарата должна проявляться в течение 50 000 км пробега от начала его применения.
Надо отдать должное создателям Сera Teс — в своих расчетах они не ошиблись. Что в очередной раз подтвердили и недавние контрольные замеры расхода топлива, который составил 8,9 л/100 км. И эти результаты можно считать весьма неплохими. Учитывая тот рост цен на горючее, что мы стабильно наблюдаем из года в год, сегодня даже незначительное снижение расхода топлива заслуживает отличной оценки.
Завершая подведение итогов, отметим еще одно свойство присадки. Уменьшая трение, она попутно снижает шумность двигателя. Так, еще в первые два года ее тестирования у кроссовера было зафиксировано заметное (на уровне −1,5 дБ) снижение шумности дизеля. И это еще один плюс к списку достоинств этого антифрикционного препарата.