Чем опасно для дизеля добавление керосина и «тормозухи» в солярку

Не секрет, что с приходом зимы во многих регионах нашей страны заметно растет спрос на средства автохимии, облегчающей эксплуатацию машины в холодное время года. Показательным примером здесь могут служить дизельные автомобили, для которых их владельцы часто приобретают депрессорно-диспергирующие топливные присадки, которые еще известны под более кратким названием «антигели». Эти препараты позволяют сохранить текучесть дизельного топлива при низких температурах.
Напомним, что при низких температурах в солярке начинают выпадать кристаллы парафинов, образующие в ее структуре слизистые сгустки в виде геля. Эта субстанция закупоривает поры топливного фильтра и каналы топливного насоса высокого давления (ТНВД), что в итоге приводит к остановке двигателя (если фильтр не подогревается) и невозможности его последующего запуска. После чего машину приходится на буксире перемещать в теплый бокс и ждать, дабы парафиновый гель оттаял и вновь растворился в солярке.
Чтобы подобных ситуаций зимой с дизтопливом не возникало, как раз и были разработаны антигели. Эти присадки при добавлении в солярку понижают предельную температуру фильтруемости (ПТФ) солярки, предотвращая ее загустевание на морозе. Казалось бы, вопрос с дизтопливом закрыт! Как бы не так! Любители модных ныне лайфхаков активно предлагают и другие, народные, так сказать, способы повышения морозостойкости соляры, не задумываясь об их негативных последствиях для силового агрегата.
Так, например, одна из распространенных «интернет-рекомендаций» предписывает добавлять зимой в солярку керосин. Мол, во времена СССР многие водители на дизелях так делали. Да, подобное тогда практиковалось, но в те времена и отечественное дизтопливо, и моторы для него были иными.
Например, тогда отечественную соляру отличало повышенное содержание серы. Она несколько снижала «энергетические» показатели горючего, однако способствовала сохранению его смазывающей способности, что крайне важно для нормальной работы ТНВД.
Сегодня же по требованиям экологии содержание серы в дизтопливе сильно ограничено. А потому добавление в него «разжижающего» керосина чревато негативными последствиями. Прежде всего, речь идет об ухудшении смазывающей способности дизтоплива из-за воздействия керосина. Она существенно ускоряет износ ТНВД и форсунок. А выход из строя этих важных элементов однозначно ведет к дорогостоящему ремонту. Что в последнее время, кстати, все чаще фиксируют мастера дизельных сервис-центров.
Еще один «народно-дизельный лайфах», который регулярно обсуждается зимой в Рунете — добавление в солярку «тормозухи». Каким образом характеристики дизельного топлива могут быть связаны с тормозной жидкостью, никто при этом не объясняет. Зато ходит много слухов про неких мифических «дальнобоев», которые якобы литрами заливают «тормозуху» в баки своих большегрузов.
Между тем, в Сети уже появились ролики пользователей на эту тему. Там наглядно показано — влияние тормозной жидкости на низкотемпературные показатели солярки более чем сомнительно. А вот последствия могут быть весьма плачевными как для ТНВД, так и форсунок. Это, кстати, подтверждают и отзывы бывалых водителей, в том числе публикуемые на популярных форумах дальнобойщиков.
Теперь о том, что касается непосредственно самих антигелей. Подобных присадок на нашем рынке представлено немало. Но, как свидетельствует практика, продукты от разных производителей и действовать могут с разной степенью эффективности. Очевидно, что перед их приобретением очень важно подобрать нужный антигель. И здесь хорошим подспорьем для автовладельцев могут служить результаты сравнительного теста, проведенного порталом «АвтоВзгляд».
Напомним, что в этих испытаниях первое место занял антигель бренда Ruseff. Что неудивительно, ведь при его разработке изначально учитывались особенности российского дизтоплива. Антигель от Ruseff в этом тесте продемонстрировал самый лучший результат по предельной температуре фильтруемости солярки.
К слову, сам продукт — отечественная депрессорная присадка последнего поколения, которая заодно улучшает смазывающую способность дизтоплива и сохраняет стабильность его цетанового числа. В числе плюсов новинки стоит отметить умеренную стоимость и удачно подобранную концентрацию антигеля, позволяющую существенно повысить морозостойкость солярки. Одного флакона такого средства объемом 270 мл (фото выше) хватает на обработку 120 литров дизтоплива.