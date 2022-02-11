Чем опасно для дизеля добавление керосина и «тормозухи» в солярку

Не секрет, что с приходом зимы во многих регионах нашей страны заметно растет спрос на средства автохимии, облегчающей эксплуатацию машины в холодное время года. Показательным примером здесь могут служить дизельные автомобили, для которых их владельцы часто приобретают депрессорно-диспергирующие топливные присадки, которые еще известны под более кратким названием «антигели». Эти препараты позволяют сохранить текучесть дизельного топлива при низких температурах.

Напомним, что при низких температурах в солярке начинают выпадать кристаллы парафинов, образующие в ее структуре слизистые сгустки в виде геля. Эта субстанция закупоривает поры топливного фильтра и каналы топливного насоса высокого давления (ТНВД), что в итоге приводит к остановке двигателя (если фильтр не подогревается) и невозможности его последующего запуска. После чего машину приходится на буксире перемещать в теплый бокс и ждать, дабы парафиновый гель оттаял и вновь растворился в солярке.