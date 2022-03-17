5 хитрых схем современных автоугонщиков, с которыми бороться можно, но сложно

Импортозамещение автозапчастей по-русски можно будет оценить по росту статистики угонов. Пока не будут найдены новые способы завезти в страну в обход санкций запчасти, наши с вами машины будут лишаться колес, зеркал, бамперов, а то и вовсе целиком пропадать с дворовых стоянок, чтобы оказаться на прилавках авторазборок, будучи разобранными на органы. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о наиболее известных методах угона машин. А читателю придется самому выработать стратегию защиты на ближайшие если не годы, то месяцы точно.

Технологии не стоят на месте и в криминальном мире. А потому угнать сегодня машину для людей, занимающихся этим, с позволения сказать, бизнесом не составляет большого труда. Достаточно иметь в кармане небольшой брелок со встроенным в него кодграббером, и сигнал штатной сигнализации во время постановки на охрану перехватывается, что называется, на раз. Далее, остается лишь воспроизвести его, и машину вы больше не увидите. Причем от сложности сигнализаций усложняются и кодграбберы. Сегодня они легко определяют наличие иных охранных систем и подавляют сигналы передатчиков спутниковых охранных комплексов.

Все, у кого автомобиль с бесключевым доступом также под угрозой. Метод «длинная рука», стоящий на вооружении у автоворов, откроет ваш автомобиль столь же виртуозно и легко, как это делает рядовой граббер. Отличие этого метода в том, что злоумышленники пользуются усилителем сигнала, исходящего от ключа-карты автомобиля, который лежит в кармане автовладельца. Метод рабочий на все 100%.