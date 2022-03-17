5 хитрых схем современных автоугонщиков, с которыми бороться можно, но сложно

Импортозамещение автозапчастей по-русски можно будет оценить по росту статистики угонов. Пока не будут найдены новые способы завезти в страну в обход санкций запчасти, наши с вами машины будут лишаться колес, зеркал, бамперов, а то и вовсе целиком пропадать с дворовых стоянок, чтобы оказаться на прилавках авторазборок, будучи разобранными на органы. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о наиболее известных методах угона машин. А читателю придется самому выработать стратегию защиты на ближайшие если не годы, то месяцы точно.
Технологии не стоят на месте и в криминальном мире. А потому угнать сегодня машину для людей, занимающихся этим, с позволения сказать, бизнесом не составляет большого труда. Достаточно иметь в кармане небольшой брелок со встроенным в него кодграббером, и сигнал штатной сигнализации во время постановки на охрану перехватывается, что называется, на раз. Далее, остается лишь воспроизвести его, и машину вы больше не увидите. Причем от сложности сигнализаций усложняются и кодграбберы. Сегодня они легко определяют наличие иных охранных систем и подавляют сигналы передатчиков спутниковых охранных комплексов.
Все, у кого автомобиль с бесключевым доступом также под угрозой. Метод «длинная рука», стоящий на вооружении у автоворов, откроет ваш автомобиль столь же виртуозно и легко, как это делает рядовой граббер. Отличие этого метода в том, что злоумышленники пользуются усилителем сигнала, исходящего от ключа-карты автомобиля, который лежит в кармане автовладельца. Метод рабочий на все 100%.
Обойти иммобилайзер для профессионала — не проблема. С помощью специальных устройств, подключаемых к CAN-шине или диагностическому разъему они легко подбирают нужную частоту, и машина уезжает. Сложность устройств также варьируется от степени защиты автомобиля. Такие могут и пин-код иммобилайзера считать, перепрограммировать его транспондер.
Не стоит в нынешней ситуации недооценивать и алчность нечистых на руку дилеров. Им ничего не мешает работать с автоугонщиками, выдавая последним дубликаты ключей и сигнализаций от покинувших автосалон автомобилей. И в этой ситуации угон — это всего лишь вопрос времени.
В тяжелые для автомобилистов времена в ход пойдут все средства. Старые автомобили, с дверными замками и обычной личинкой замка зажигания будут угонять отмычками. Автомобили подороже уедут с мест своих стоянок на «липовом» эвакуаторе. А те, кто решится продавать машину, могут лишиться ее в одночасье, пустив за руль незнакомого потенциального покупателя.
Также можно ожидать всплеска угонов с применением насилия. Как правило, жертвами подобных махинаций становятся женщины, коих по нынешним временам ездит за рулем очень много. В ход пойдет все от запугивания и отъема ключей до банального «взяли за воротник», выкинув из машины.
И это еще не полный список методов отъема нажитого имущества у честных граждан бандитами. В общем, товарищи автомобилисты, смутные времена наступают в нашем королевстве. Только бдительность, обилие охранных систем, охраняемые паркинги, внимательность и взаимовыручка помогут нам всем хоть как-то обезопасить свое имущество и жизнь.