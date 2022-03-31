Какие автомобильные шины можно использовать вместо подорожавших импортных

Когда рубль рухнул на фоне антироссийских санкций, цены на автомобильную резину мгновенно подскочили. Среднестатистический комплект новых колес подорожал в 1,5—2 раза. Что же делать, если авто «переобувать» надо, а средств на импортную «обувку» нет?

По большому счету, особого разнообразия вариантов выхода из сложившегося положения нет. Можно перейти на покрышки, производимые в России. Ведь целый ряд мировых шинных брендов давно запустил у нас собственные заводы и обеспечивают продукцией не только отечественный рынок, но и ряд зарубежных.

Казалось бы: вот оно решение проблемы дефицита и дороговизны новых колес в России. Но — нет. Неприятность, в частности, в том, что большая часть шинников на данный момент приостановили деятельность в РФ. Соответственно, выпуск колес на отечественном рынке заметно снизился.

Кроме того, для владельцев машин, что «стоят» на дисках диаметром больше R18, у нас совсем нехорошие новости. Подавляющее большинство резины такой размерности и крупнее в России не производится, а импортируется. С чем сейчас, как известно, большие проблемы. Поэтому для хозяев авто с большими колесами просматривается несколько выходов: поставить т/с на прикол, перейти на более мелкие диски и присмотреться… к китайским шинам.