Какие автомобильные шины можно использовать вместо подорожавших импортных

фото globallookpress.com
Из-за геополитических пертурбаций в экономике, на российском рынке автомобильных покрышек цены взлетели минимум в два раза, хотя особого дефицита летней резины не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли сэкономить на колесах?
Максим Строкер

Когда рубль рухнул на фоне антироссийских санкций, цены на автомобильную резину мгновенно подскочили. Среднестатистический комплект новых колес подорожал в 1,5—2 раза. Что же делать, если авто «переобувать» надо, а средств на импортную «обувку» нет?

По большому счету, особого разнообразия вариантов выхода из сложившегося положения нет. Можно перейти на покрышки, производимые в России. Ведь целый ряд мировых шинных брендов давно запустил у нас собственные заводы и обеспечивают продукцией не только отечественный рынок, но и ряд зарубежных.

Казалось бы: вот оно решение проблемы дефицита и дороговизны новых колес в России. Но — нет. Неприятность, в частности, в том, что большая часть шинников на данный момент приостановили деятельность в РФ. Соответственно, выпуск колес на отечественном рынке заметно снизился.

Кроме того, для владельцев машин, что «стоят» на дисках диаметром больше R18, у нас совсем нехорошие новости. Подавляющее большинство резины такой размерности и крупнее в России не производится, а импортируется. С чем сейчас, как известно, большие проблемы. Поэтому для хозяев авто с большими колесами просматривается несколько выходов: поставить т/с на прикол, перейти на более мелкие диски и присмотреться… к китайским шинам.

фото globallookpress.com

Впрочем, к производителям из Поднебесной, похоже, придется в той или иной мере приглядываться всем российским автовладельцам. Во-первых, китайская «резина» заметно дешевле японских и европейских аналогов. Во-вторых, китайцы поставляют в Россию покрышки самых разных размеров, включая R20 и R21. Но связываясь с «китаем», следует помнить о ряде нюансов.

Иной раз качество изготовления шин из КНР таково, что их бывает крайне сложно отбалансировать. Поэтому заказывать такие покрышки стоит исключительно в интернет-магазинах, предлагающих услугу выездного шиномонтажа. В случае чего, пусть как хотят, так и балансируют колеса, которое продали. Или меняют на «более другие», покачественнее. Кроме того, судя по отзывам некоторых обладателей колес китайских фирм, эти покрышки в российских условиях прекрасно, без всяких нареканий, ведут себя в течении года, а потом вдруг резко теряют свои свойства. Словно резина мгновенно стареет: перестает держать машину на дороге, быстро изнашивается.

Таким образом, китайски колеса вполне можно использовать в качестве временной альтернативы тем же европейским: есть надежда, что через год экономическая ситуация в России более-менее устаканится и можно будет вернуться к эксплуатации нормальных шин…

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31 марта 2022
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