Какие автомобильные шины можно использовать вместо подорожавших импортных

Когда рубль рухнул на фоне антироссийских санкций, цены на автомобильную резину мгновенно подскочили. Среднестатистический комплект новых колес подорожал в 1,5—2 раза. Что же делать, если авто «переобувать» надо, а средств на импортную «обувку» нет?
По большому счету, особого разнообразия вариантов выхода из сложившегося положения нет. Можно перейти на покрышки, производимые в России. Ведь целый ряд мировых шинных брендов давно запустил у нас собственные заводы и обеспечивают продукцией не только отечественный рынок, но и ряд зарубежных.
Казалось бы: вот оно решение проблемы дефицита и дороговизны новых колес в России. Но — нет. Неприятность, в частности, в том, что большая часть шинников на данный момент приостановили деятельность в РФ. Соответственно, выпуск колес на отечественном рынке заметно снизился.
Кроме того, для владельцев машин, что «стоят» на дисках диаметром больше R18, у нас совсем нехорошие новости. Подавляющее большинство резины такой размерности и крупнее в России не производится, а импортируется. С чем сейчас, как известно, большие проблемы. Поэтому для хозяев авто с большими колесами просматривается несколько выходов: поставить т/с на прикол, перейти на более мелкие диски и присмотреться… к китайским шинам.
Впрочем, к производителям из Поднебесной, похоже, придется в той или иной мере приглядываться всем российским автовладельцам. Во-первых, китайская «резина» заметно дешевле японских и европейских аналогов. Во-вторых, китайцы поставляют в Россию покрышки самых разных размеров, включая R20 и R21. Но связываясь с «китаем», следует помнить о ряде нюансов.
Иной раз качество изготовления шин из КНР таково, что их бывает крайне сложно отбалансировать. Поэтому заказывать такие покрышки стоит исключительно в интернет-магазинах, предлагающих услугу выездного шиномонтажа. В случае чего, пусть как хотят, так и балансируют колеса, которое продали. Или меняют на «более другие», покачественнее. Кроме того, судя по отзывам некоторых обладателей колес китайских фирм, эти покрышки в российских условиях прекрасно, без всяких нареканий, ведут себя в течении года, а потом вдруг резко теряют свои свойства. Словно резина мгновенно стареет: перестает держать машину на дороге, быстро изнашивается.
Таким образом, китайски колеса вполне можно использовать в качестве временной альтернативы тем же европейским: есть надежда, что через год экономическая ситуация в России более-менее устаканится и можно будет вернуться к эксплуатации нормальных шин…