Как снизить повышенный расход моторного масла, не прибегая к ремонту двигателя

Потреблять до одного литра масла на добрые 8—10 тысяч километров пробега вполне себе законно для современных двигателей. Но если эта цифра существенно превышена вашим силовым агрегатом, то нужно разобраться, в чем тут дело. И для этого вовсе не обязательно разбирать мотор.

Для выявления причины повышенного расхода моторной смазки перво-наперво необходимо убедиться в отсутствии обыкновенной его утечки. Масляные подтеки на двигателе или лужицы под машиной говорят о повреждении какого-либо уплотнения. Это могут быть сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, течь из-под прокладки или герметика, потеря герметичности пробки в поддоне для слива масла или масляного фильтра, повреждение трубок подачи и слива масла на турбине. В общем, если дело в уплотнителе, то его нужно попросту заменить, и расход масла придет в норму.

Масло может уходить и при проблемах в системе вентиляции картера. Как правило, вызывает эту проблему забитый маслоотделитель — это не только повышенный расход масла, но и проблема с впускными клапанами, и нагар в цилиндрах. А потому необходимо продиагностировать и эту систему. Равно, как и клапан системы вентиляции картера, который отвечает за регулировку давления. Если его клинит, то масло улетает в цилиндры и сгорает в больших объемах.

Старые поезженные моторы могут подъедать масло по причине износа цилиндров и поршней, зазор между которыми со временем может существенно увеличиться. В этом случае опытные автомобилисты рекомендуют переходить на более густое и вязкое масло. Однако нужно помнить, что с густой смазкой двигатель хуже запускается при минусовых температурах. Но нам ведь нужно было победить масложор? А раз так, то этот метод является рабочим.

Использование присадок — тоже вариант победить масленый аппетит двигателя. Химия загустит масло, а также размягчит резиновые уплотнения. И мы получаем снова профит.