Как снизить повышенный расход моторного масла, не прибегая к ремонту двигателя

Фото: АвтоВзгляд
Двигатель любого автомобиля расходует масло. Где-то этот показатель больше, где-то меньше, но факт остается фактом — все двигатели подъедают смазку. И ушлые автопроизводители даже закрепили этот факт в инструкции по эксплуатации, обозначив, сколько масла может потребить тот или иной мотор в зависимости от условий эксплуатации. Но бывают ситуации, когда масложор пугающе велик. И тут возникает вопрос: что с этим делать? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что не всякая прожорливость требует «капиталки».
Ефим Розкин

Потреблять до одного литра масла на добрые 8—10 тысяч километров пробега вполне себе законно для современных двигателей. Но если эта цифра существенно превышена вашим силовым агрегатом, то нужно разобраться, в чем тут дело. И для этого вовсе не обязательно разбирать мотор.

Для выявления причины повышенного расхода моторной смазки перво-наперво необходимо убедиться в отсутствии обыкновенной его утечки. Масляные подтеки на двигателе или лужицы под машиной говорят о повреждении какого-либо уплотнения. Это могут быть сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, течь из-под прокладки или герметика, потеря герметичности пробки в поддоне для слива масла или масляного фильтра, повреждение трубок подачи и слива масла на турбине. В общем, если дело в уплотнителе, то его нужно попросту заменить, и расход масла придет в норму.

Масло может уходить и при проблемах в системе вентиляции картера. Как правило, вызывает эту проблему забитый маслоотделитель — это не только повышенный расход масла, но и проблема с впускными клапанами, и нагар в цилиндрах. А потому необходимо продиагностировать и эту систему. Равно, как и клапан системы вентиляции картера, который отвечает за регулировку давления. Если его клинит, то масло улетает в цилиндры и сгорает в больших объемах.

Старые поезженные моторы могут подъедать масло по причине износа цилиндров и поршней, зазор между которыми со временем может существенно увеличиться. В этом случае опытные автомобилисты рекомендуют переходить на более густое и вязкое масло. Однако нужно помнить, что с густой смазкой двигатель хуже запускается при минусовых температурах. Но нам ведь нужно было победить масложор? А раз так, то этот метод является рабочим.

Использование присадок — тоже вариант победить масленый аппетит двигателя. Химия загустит масло, а также размягчит резиновые уплотнения. И мы получаем снова профит.

Фото: АвтоВзгляд

Закоксованные маслосъемные кольца также провоцируют повышение расхода смазки. На помощь в этом случае придет автохимия, способная почистить и освободить колечки от отложений, и вернуть им подвижность. Но метод, увы, в особо запущенных случаях может не сработать.

Если проблема масложора заключается в изношенных маслосъемных колпачках, то их следует заменить. Процедура — не из простых. Однако капитальный ремонт двигателя сложнее в разы. И дороже.

Поскольку весь автопром пришел к тому, что делать надежные машины не выгодно, автопроизводители максимально удешевляют детали. Таким образом, мы получили укороченные поршни и истонченные до нельзя кольца с посредственной упругостью. Если такой двигатель обслуживался недолжным образом или часто испытывал повышенные термонагрузки, то его кольца залегают, и начинается масложор. Вердикт один — менять кольца.

Ну и, конечно же, ее величество — турбина. При повышенном расходе масла стоит заглянуть в уплотнения ротора. Из-за проблем в этой части масло может уходить, как в поршневую группу, естественно, максимально загрязняя ее, так и улетать в сторону катализатора с негативными же последствиями.

При заметном повышении расхода масла двигателем вашего автомобиля требуется грамотная диагностика, которая поможет выработать стратегию устранения масложора. Если двигатель вашего автомобиля не старый, да и пользовались вы им бережно, то его повышенный аппетит еще не повод впадать в уныние. Возможно, все совсем не так страшно, как может показаться.

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16 мая 2022
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