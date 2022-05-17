Почему летом на автомобиль лучше поставить всесезонные шины

В начале отметим, что если сравнивать всесезонные и летние покрышки, то последние имеют преимущество на сухом асфальте, да и по управляемости они превосходит оппонентов. Причем чем жарче, тем это превосходство выше. Но у «всесезонок» есть свои явные преимущества, которые и заставляют обращать на них внимание.

Начнем с того, что погода даже летом в разных регионах России изменчива. Часто бывают дожди, случаются заморозки. В этих условиях всесезонные шины изначально более стабильны, чем летние. Тормозные свойства таких покрышек на мокром асфальте заметно лучше, а при замедлении в луже это ощущается еще сильнее. Да и эффект аквапланирования наступает заметно позже, что позволяет стабилизировать автомобиль и сохранять управляемость. А при похолодании у «всесезонки» явные преимущества в «держаке», поскольку у летних шин резиновая смесь начинет дубеть. Вот поэтому на таких «универсальных» шинах можно не спешить на шиномотнаж, когда осенью туда выстраиваются длинные очереди.