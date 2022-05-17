Почему летом на автомобиль лучше поставить всесезонные шины

В начале отметим, что если сравнивать всесезонные и летние покрышки, то последние имеют преимущество на сухом асфальте, да и по управляемости они превосходит оппонентов. Причем чем жарче, тем это превосходство выше. Но у «всесезонок» есть свои явные преимущества, которые и заставляют обращать на них внимание.
Начнем с того, что погода даже летом в разных регионах России изменчива. Часто бывают дожди, случаются заморозки. В этих условиях всесезонные шины изначально более стабильны, чем летние. Тормозные свойства таких покрышек на мокром асфальте заметно лучше, а при замедлении в луже это ощущается еще сильнее. Да и эффект аквапланирования наступает заметно позже, что позволяет стабилизировать автомобиль и сохранять управляемость. А при похолодании у «всесезонки» явные преимущества в «держаке», поскольку у летних шин резиновая смесь начинет дубеть. Вот поэтому на таких «универсальных» шинах можно не спешить на шиномотнаж, когда осенью туда выстраиваются длинные очереди.
Лучше у таких покрышек и проходимость. На грунтовке шины M+S ведут себя надежнее, а вот летние из-за особенностей рисунка протектора частенько проскальзывают на мокром грунте и траве. Так что добраться до дачи после сильного дождя на всесезонных шинах будет куда легче.
Если говорить о конструкции, то всесезонные модели заметно мягче, и это довольно сильно чувствуется на мелких и средних неровностях. Да и по асфальту ехать на них чуть приятнее. Летние же покрышки изначально жестче, так как из «затачивают» под управляемость и высокие скорости. Не будем забывать и про шины с усиленной боковиной. Их можно определить по индексу XL. Такая летняя «резина» наиболее жесткая. Правда, и крепкая.
Из этого вытекает еще один плюс «всесезонок» — они тише. Конечно же, здесь нужно смотреть на рисунок протектора и на результаты замеров шума у конкретной модели, но обычно звук, исходящий от шин M+S действительно слабо раздражает уши.
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