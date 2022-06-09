5 самых разрушительных летних «бомб» под капотом каждого автомобиля

Одна из самых частых поломок — проблемы с термостатом. Если его клапан заклинило в закрытом положении, то мотор начнет греться. Летом это происходит нередко, так что антифриз закипит, и мотор перегреется, о чем водителю радостно сообщит соответствующая лампа на панели приборов. Надо ли говорить, что перегрев очень опасен для любого двигателя, особенно современного с алюминиевым блоком цилиндров.
Еще одна напасть — датчик температуры на корпусе термостата. Такой есть, скажем, на Opel Astra H. Если он начинает «глючить» и выдавать неправильные показания, то даже на холодном моторе включается вентилятор охлаждения, да так и работает постоянно. Он также продолжает работать, когда атмосферный мотор выключен.
Если датчик сломается в дороге, проблем может быть немало, ведь вентилятор начнет охлаждать еще холодный антифриз, а это приводит к недостаточному прогреву мотора, что нехорошо. Кстати, подобная запчасть для той же «Астры» обойдется сейчас в 1200 рублей, плюс 3700 рублей придется отдать за работы по диагностике и замене детали, что весьма затратно.
А если сэкономить и залить в систему охлаждения некачественную охлаждающую жидкость, то проблемы будут серьезнее. При повышении температуры «паленый» антифриз может вовсе вспыхнуть открытым пламенем, что приведет к пожару под капотом автомобиля.
Помпа — еще одна потенциальная «бомба». Это особенно актуально для вазовских двигателей. Узел отечественного производителя и так не отличается долговечностью. А если добавить еще и экономию на антифризе, то получим клин важнейшего узла. Конечно же, это произойдет в жару, да еще в пробке. Результат — капитальный ремонт мотора.
Вспомним и про такое благо, как кондиционер. Если сломается датчик давления фреона в системе кондиционирования, или произошла утечка хладагента, можно расстаться с солидной суммой денег. Ведь сам по себе фреон сильно подорожал. Скажем, за 350 грамм газа сейчас придется отдать 3200 рублей. Датчик — еще дороже, но менять его надо, ведь если этого не сделать, то система будет «видеть», что радиатор кондиционера перегревается, начнет пытаться его охладить, включив вентилятор. Вот «карлсон» и будет постоянно молотить, что приведет уже и к его поломке.
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