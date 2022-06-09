5 самых разрушительных летних «бомб» под капотом каждого автомобиля

Одна из самых частых поломок — проблемы с термостатом. Если его клапан заклинило в закрытом положении, то мотор начнет греться. Летом это происходит нередко, так что антифриз закипит, и мотор перегреется, о чем водителю радостно сообщит соответствующая лампа на панели приборов. Надо ли говорить, что перегрев очень опасен для любого двигателя, особенно современного с алюминиевым блоком цилиндров.

Еще одна напасть — датчик температуры на корпусе термостата. Такой есть, скажем, на Opel Astra H. Если он начинает «глючить» и выдавать неправильные показания, то даже на холодном моторе включается вентилятор охлаждения, да так и работает постоянно. Он также продолжает работать, когда атмосферный мотор выключен.

Если датчик сломается в дороге, проблем может быть немало, ведь вентилятор начнет охлаждать еще холодный антифриз, а это приводит к недостаточному прогреву мотора, что нехорошо. Кстати, подобная запчасть для той же «Астры» обойдется сейчас в 1200 рублей, плюс 3700 рублей придется отдать за работы по диагностике и замене детали, что весьма затратно.