Почему мерзко «щелкают» двери подержанных авто и как решить проблему

Каждый из нас рано или поздно услышит этот звонкий, резкий и стабильно портящий настроение звук: громкий щелчок при открытии водительской двери. Именно она, как самая популярная, становится первой в череде нуждающихся в ремонте. Естественно, при закрытии звук напомнит о себе вновь. Приехали, называется. А ведь новые машины — «за горами»!

Проблема кроется в фиксаторе, который со временем изнашивается. На СТО, особенно если речь идет про «официалов», тут же предложат отремонтировать: замена поврежденного узла, который еще надо найти, заказать и привезти, работа мастера и «наценка за вредность» оставят существенную брешь в бюджете. Такую же по размеру, как дыра в сердце от мерзкого щелчка. Все как обычно: либо терпеть, либо платить.

Однако если повезет оказаться у гаражных мастеров (которых, впрочем, государство скоро ликвидирует как класс) или просто поделиться бедой с коллегами по несчастью, то скорее всего победить невзгоду получится малой кровью. Вернее, совсем без крови: виновником этого «торжества» обычно оказывается клепка, что стоит в шарнире ограничителя. От сотен тысяч открытий-закрытий она разбалтывается и со временем начинает издавать тот самый досадный звук. Как решить вопрос? Ответ прост и понятен любому русскому человеку: просто ее заклепать. Задача потребует усердия и аккуратности, но в случае успеха будет совершенно бесплатной.