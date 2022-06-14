Почему мерзко «щелкают» двери подержанных авто и как решить проблему

Каждый из нас рано или поздно услышит этот звонкий, резкий и стабильно портящий настроение звук: громкий щелчок при открытии водительской двери. Именно она, как самая популярная, становится первой в череде нуждающихся в ремонте. Естественно, при закрытии звук напомнит о себе вновь. Приехали, называется. А ведь новые машины — «за горами»!
Проблема кроется в фиксаторе, который со временем изнашивается. На СТО, особенно если речь идет про «официалов», тут же предложат отремонтировать: замена поврежденного узла, который еще надо найти, заказать и привезти, работа мастера и «наценка за вредность» оставят существенную брешь в бюджете. Такую же по размеру, как дыра в сердце от мерзкого щелчка. Все как обычно: либо терпеть, либо платить.
Однако если повезет оказаться у гаражных мастеров (которых, впрочем, государство скоро ликвидирует как класс) или просто поделиться бедой с коллегами по несчастью, то скорее всего победить невзгоду получится малой кровью. Вернее, совсем без крови: виновником этого «торжества» обычно оказывается клепка, что стоит в шарнире ограничителя. От сотен тысяч открытий-закрытий она разбалтывается и со временем начинает издавать тот самый досадный звук. Как решить вопрос? Ответ прост и понятен любому русскому человеку: просто ее заклепать. Задача потребует усердия и аккуратности, но в случае успеха будет совершенно бесплатной.
Опыт подсказывает, что расшатывается именно нижняя часть, та, что ближе к земле. Вот ее-то и надо «подогнать под новый размер». Для этого берем два молотка, самого аккуратного соседа по гаражу и томный пятничный вечер, а также подстилку на землю. Заняв позу сна под названием «бревно», просим напарника поставить молоток на верхнюю шапку клепки, а сами аккуратными движениями заклепываем нижнюю часть. Если удалось поймать симптом в самом начале, то такой подход позволит добиться успеха без разбора. Однако в большинстве случаем придется снимать фиксатор двери.
Сняв деталь, нужно положить клепку верхней частью на ровный молоток, а вторым «хаммером» аккуратно расклепать нижнюю часть. Для работы потребуется в разы меньше времени, чем для монтажа-демонтажа, однако аккуратно и надежно можно сделать дело только таким образом. Ключевой момент: ни в коем случае нельзя сильно бить, надеясь расклепать изношенную железку с одного удара. Лучше 10 раз ударить слабо, чем один раз сильно, но при этом сломать сам фиксатор.
Впрочем, полученного эффекта будет достаточно, чтобы оправдать и целый вечер в гараже, и потраченное на монтажные работы время: самостоятельно и бесплатно восстановленный дефект гарантирует уверенность в своих силах, роскошную «байку» для посиделок с коллегами и просто хорошее настроение.
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