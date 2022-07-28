Жесткие «терки»: почему российские автовладельцы неправильно используют микрофибру

Многие владеют, да не многие знают, что микрофибра — это не просто дешевая цветная тряпка, которая продается в хозяйственных и автомобильных магазинах в упаковке по три штуки. Инструкции у нас читать не принято — засмеют — поэтому используем исключительно интуицию, а там все просто: тряпка — тереть. Однако конкретно с микрофиброй это приводит порой к весьма печальным последствиям.
Да, она не оставляет разводов и волосков ткани. Да, она отлично убирает влагу и справляется с запотевшими окнами. Кстати, также неплохо убирает пот с лица и долго держится, особенно если периодически мыть и не вытирать ей масляные подтеки. Но есть у микрофибры и свои особенности, о которых надо знать.
Прежде всего, это среда. Микрофибра создана для уборки влаги, поэтому основная задача — это сбор жидкости. Микрофибра — суперполотенце, которое собирает воду. То есть нужно расстелить ткань на луже, после чего тянуть на себя, собирая жидкость. Ударение на слово «собирает»: ей нельзя тереть! Такой подход запросто может оставить на тонком лакокрасочном слое автомобиля царапины, причем иногда весьма и весьма глубокие. Микрофиброй нельзя оттирать пятна и следы жизнедеятельности насекомых и птиц, потому что потом придется полировать и красить. А еще чудо-тряпка должна всегда работать «по воде». То есть, смахивая ей пыль, можно запросто смахнуть и семейный бюджет.
Пленки и стекла очков тереть классической микрофиброй не стоит — на них очень быстро появятся царапины, которые потом будет сложно убрать. Сдирая грязь с фар, особенно по зиме, не стоит потом удивляться и клясть производителя — это не он затер пластик до матового состояния. Лобовое стекло до видимого повреждения затереть вряд ли получится, а вот пластиковую решетку радиатора, хромированный шильдик или накладку — запросто. И это не займет много «подходов» — достаточно будет одного, но успешного.
Одним словом, микрофибра не так проста, как кажется. Это «сложносочиненная» синтетическая ткань, ворс которой в десятки раз тоньше человеческого волоса. Микрофибра — это тот случай, когда действительно стоит сначала изучить инструкцию, а потом уже применять строго по указанным направлениям. Кстати, самый популярный миф про «фибру» — ее нельзя стирать. Можно! Но только строго в соответствии с инструкцией, без стирального порошка и в холодной воде.