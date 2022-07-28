Жесткие «терки»: почему российские автовладельцы неправильно используют микрофибру

Многие владеют, да не многие знают, что микрофибра — это не просто дешевая цветная тряпка, которая продается в хозяйственных и автомобильных магазинах в упаковке по три штуки. Инструкции у нас читать не принято — засмеют — поэтому используем исключительно интуицию, а там все просто: тряпка — тереть. Однако конкретно с микрофиброй это приводит порой к весьма печальным последствиям.

Да, она не оставляет разводов и волосков ткани. Да, она отлично убирает влагу и справляется с запотевшими окнами. Кстати, также неплохо убирает пот с лица и долго держится, особенно если периодически мыть и не вытирать ей масляные подтеки. Но есть у микрофибры и свои особенности, о которых надо знать.

Прежде всего, это среда. Микрофибра создана для уборки влаги, поэтому основная задача — это сбор жидкости. Микрофибра — суперполотенце, которое собирает воду. То есть нужно расстелить ткань на луже, после чего тянуть на себя, собирая жидкость. Ударение на слово «собирает»: ей нельзя тереть! Такой подход запросто может оставить на тонком лакокрасочном слое автомобиля царапины, причем иногда весьма и весьма глубокие. Микрофиброй нельзя оттирать пятна и следы жизнедеятельности насекомых и птиц, потому что потом придется полировать и красить. А еще чудо-тряпка должна всегда работать «по воде». То есть, смахивая ей пыль, можно запросто смахнуть и семейный бюджет.