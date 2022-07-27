124 закона Путина: как подписанные Президентом поправки изменят жизнь автовладельцев

Российские законодатели не отходят от традиции практически в ходе каждой сессии Госдумы придумывать как минимум один законодательный акт с теми или иными новыми карами в отношении водителей.

Кажется, что уже дальше некуда «закручивать гайки» — ан нет! Всегда найдется добрый депутат, который обнаружит в российском законодательстве «щелочку», чтобы просунуть в нее поправочку с еще более серьезным наказанием за все более специфическую разновидность правонарушений.