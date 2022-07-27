124 закона Путина: как подписанные Президентом поправки изменят жизнь автовладельцев

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Фантастический темп, в котором весной-летом текущего года были приняты аж 124 новых российских закона, впечатляет. Среди этого пакета новелл нашлись и те, которые прямо касаются автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о самых главных из них.
Портал «АвтоВзгляд»

Российские законодатели не отходят от традиции практически в ходе каждой сессии Госдумы придумывать как минимум один законодательный акт с теми или иными новыми карами в отношении водителей.

Кажется, что уже дальше некуда «закручивать гайки» — ан нет! Всегда найдется добрый депутат, который обнаружит в российском законодательстве «щелочку», чтобы просунуть в нее поправочку с еще более серьезным наказанием за все более специфическую разновидность правонарушений.

Вот и в ходе минувшей весенней сессии Госдумы произошло ровно то же самое. Депутаты дисциплинировано одобрили еще более жестокие кары для водителей, уже лишенных «прав» и озаботились «мусорной» проблемой вдоль автодорог страны.

Об этих и других правовых новациях — слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, Путин, автоуголовка, уголовный кодекс
27 июля 2022
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