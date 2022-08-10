7 способов эффективного применения стрейч-пленки в автомобиле

Оказывается, стрейч-пленка — это весьма универсальный инструмент для решения многих проблем. Именно поэтому она нашла свое применение не только на кухне у домохозяек, но и в строительстве, туризме, охоте, рыбалке и многих других сферах деятельности человека. И, конечно же, из-за уникальных свойств пищевой пленки мимо нее не смогли «проехать» автомобилисты. Что ж, давайте посмотрим, как и где они ее используют.

Оказывается, пищевая пленка весьма эффективна в наведении порядка в багажнике. Иными словами, если вас раздражают вещи, которые от тряски, ускорения и торможения перемещаются по багажному отсеку, издавая различные раздражающие стуки, скрежетания и позвякивания, то обмотайте их вместе стрейч-пленкой, и они больше не смогут этого делать. К тому же, это позволит сохранить пластик багажника в целости и сохранности. Впрочем, как и сами вещи.

Зимой стрейч-пленку используют в качестве универсального антиобледенителя. Перед тем, как оставить автомобиль ночевать во дворе, ее наклеивают на лобовое стекло и боковое остекление. А сутра попросту снимают вместе со слоем инея, получая чистое и прозрачное стекло.

Сезонная смена резины также не обходится без использования стрейч-пленки. Демонтированные вместе с дисками шины обматывают пленкой, и они, помимо того, что не пачкаются, не боятся влаги и внешних механических воздействий.