7 способов эффективного применения стрейч-пленки в автомобиле

Оказывается, стрейч-пленка — это весьма универсальный инструмент для решения многих проблем. Именно поэтому она нашла свое применение не только на кухне у домохозяек, но и в строительстве, туризме, охоте, рыбалке и многих других сферах деятельности человека. И, конечно же, из-за уникальных свойств пищевой пленки мимо нее не смогли «проехать» автомобилисты. Что ж, давайте посмотрим, как и где они ее используют.
Оказывается, пищевая пленка весьма эффективна в наведении порядка в багажнике. Иными словами, если вас раздражают вещи, которые от тряски, ускорения и торможения перемещаются по багажному отсеку, издавая различные раздражающие стуки, скрежетания и позвякивания, то обмотайте их вместе стрейч-пленкой, и они больше не смогут этого делать. К тому же, это позволит сохранить пластик багажника в целости и сохранности. Впрочем, как и сами вещи.
Зимой стрейч-пленку используют в качестве универсального антиобледенителя. Перед тем, как оставить автомобиль ночевать во дворе, ее наклеивают на лобовое стекло и боковое остекление. А сутра попросту снимают вместе со слоем инея, получая чистое и прозрачное стекло.
Сезонная смена резины также не обходится без использования стрейч-пленки. Демонтированные вместе с дисками шины обматывают пленкой, и они, помимо того, что не пачкаются, не боятся влаги и внешних механических воздействий.
Поддержание чистоты в салоне автомобиля — это тоже к пищевой пленке. Вы намыли салон, и у вас совершенно нет никакого желания пачкать его. И здесь рулончик стрейч-пленки очень даже пригодится. Перед выходом из дома вы обматываете обувь пленкой, и, далее, спокойно шлепаете по лужам и снежной каше. А перед тем, как сесть в машину, пленку нужно попросту снять. Все гениальное — просто! Особенно, в слякоть и непогоду.
Если вы перевозите пачкающийся груз, то пищевая пленка также поможет не измарать салон. Обмотайте ею сиденья и спинки, сделайте из нее подстилочный мат на коврики, и ваша машина останется чистой. Ведь не даром ее используют сервисмены, обматывая руль и водительское кресло, когда принимают ваш автомобиль на ремонт или обслуживание.
А еще из пищевой пленки получается довольно крепкий буксировочный трос. Для этого достаточно сложить ее большим числом слоев и скрутить, оставив петли под крепление к фаркопу или буксировочным проушинам.
Ну, и при мойке моторного отсека стрейч-пленка незаменима. Как правило, ею обматывают или закрывают те узлы и агрегаты, прямое попадание влаги на которые не рекомендовано автопроизводителем. Однако обмотав пленкой генератор, аккумуляторную батарею и прикрыв ею свечные колодцы, попадание на них влаги будет минимизировано в разы. И трат на восстановление работоспособности автомобиля можно будет избежать.
Если для вас все вышеописанное не более, чем шутка, просто положите один рулон такой пленки в багажник, и увидите, как скоро воспользуетесь ей. Хотя бы даже для того, чтобы сделать детям лежанку между деревьев или укрытие для автомобиля от падающих веток, шишек или капающей смолы в лесу.