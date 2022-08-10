В России разработали дорожное покрытие, которое само избавляется от мусора

— Разработано дорожное покрытие и бордюры со встроенной инженерией, которые могут использоваться для отвода воды и талого снега за счет своей крупнопористой структуры. Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор, — сообщает в пресс-служба Национальной технологической инициативы.

Дорожное полотно и сопряженные с ним элементы инфраструктуры выполняются методом литья прямо месте проведения работ, либо заранее, в заводских условиях. Таким способом можно также создавать парковки, велодорожки, тротуары и даже небольшие архитектурные сооружения.

Кроме того, технология подходит для укрепления насыпей. Она использует полимеры оригинального состава, созданные российскими учеными из отечественного сырья. На данные момент уже созданы прототипы материалов для «пластикового» асфальта и бордюров, сообщат РИА.