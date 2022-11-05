Какие беды может натворить банальная мойка двигателя машины

Сегодня на многих современных автомобилях в нижней части моторного отсека по умолчанию ставят штатную «защиту». Как правило, она представляет собой формованный пластиковый кожух. Правда, продвинутые водители часто меняют ее на более мощный аналог, отштампованный из стального листа. Действительно, он хорошо предохраняет мотор от камней и кусков льда на дороге, однако от проникновения воды, солевых растворов и грязи защищает слабо, так что в этом мало чем отличается от пластикового собрата.
Неудивительно, что корпус двигателя со временем покрывается довольно приличным слоем маслянистой грязи. Что не только создает неудобства при обслуживании агрегата, но и отрицательно сказывается на его работе, ведь грязь ухудшает необходимый теплообмен между рубашкой охлаждения мотора и внешней средой.
Впрочем, ликвидировать такой недочет достаточно просто, задействовав мойку высокого давления. Ее мощная струя быстро собьет грязь с поверхности любого узла и агрегата, расположенного в подкапотном пространстве. Подобную услугу сегодня предлагают почти все автосервисы, включая некоторые АЗС.
Между тем, как свидетельствует обширная сервисная практика, мытье автомобильного силового агрегата с помощью мойки высокого давления довольно часто выполняется не очень грамотно. Более того, операторы автомоек делают ее с очевидными нарушениями технологии, что в последующем нередко приводит к серьезным сбоям в работе двигателя.
Утверждаем это не понаслышке. В нашей практике отмечено несколько показательных фактов, когда непрофессиональные действия сотрудников автомоечных станций приводили к критическим (вплоть до замены узлов) нарушениям в электрооборудовании машины. Случались и более опасные ситуации, когда неграмотное мытье мотора провоцировало воспламенение электропроводки с последующим выгоранием моторного отсека.
Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, не доверяя «мойщикам», предпочитают самостоятельно чистить силовой агрегат, благо препаратов для этого на рынке предостаточно. Да, средств этой категории у нас действительно немало, вопрос лишь в том, насколько они эффективны…
Дело в том, что очистители двигателя могут быть представлены в продаже самыми разнообразными вариантами исполнения. Наиболее ходовые позиции — жидкостные препараты, спреи, а также аэрозоли, в том числе и пенные. Именно последние приобретают все большую популярность, поскольку имеют ряд очевидных преимуществ на фоне прочих аналогов.
Отмеченные качества можно рассмотреть на примере отечественного очистителя двигателя Ruseff. Он выпускается в виде аэрозольного баллончика с модифицированным распылителем, который позволяет качественно обрабатывать даже труднодоступные места в моторном отсеке. Создаваемый при этом слой пены, в отличие от жидкостей и спреев, практически не стекает с вертикальных поверхностей, что заметно повышает эффективность очистки.
Обладая высокой проникающей способностью, состав быстро пропитывает и размягчает даже плотные застарелые слои грязи, прилипшие к корпусу двигателя. В среднем на такое «отмачивание» уходит не более 20 минут, после чего грязь, «вспененная» очистителем от Ruseff, без проблем смывается водой. Важно отметить, что, несмотря на свое высокое проникающее действие, препарат является химически нейтральным к деталям из резины, пластика и металла.