Какие беды может натворить банальная мойка двигателя машины

Сегодня на многих современных автомобилях в нижней части моторного отсека по умолчанию ставят штатную «защиту». Как правило, она представляет собой формованный пластиковый кожух. Правда, продвинутые водители часто меняют ее на более мощный аналог, отштампованный из стального листа. Действительно, он хорошо предохраняет мотор от камней и кусков льда на дороге, однако от проникновения воды, солевых растворов и грязи защищает слабо, так что в этом мало чем отличается от пластикового собрата.

Неудивительно, что корпус двигателя со временем покрывается довольно приличным слоем маслянистой грязи. Что не только создает неудобства при обслуживании агрегата, но и отрицательно сказывается на его работе, ведь грязь ухудшает необходимый теплообмен между рубашкой охлаждения мотора и внешней средой.

Впрочем, ликвидировать такой недочет достаточно просто, задействовав мойку высокого давления. Ее мощная струя быстро собьет грязь с поверхности любого узла и агрегата, расположенного в подкапотном пространстве. Подобную услугу сегодня предлагают почти все автосервисы, включая некоторые АЗС.