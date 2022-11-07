Почему зимой может неожиданно сломаться ШРУС

Часто ШРУС попросту вырывает из-за некачественного ремонта. Ведь многие сегодня начали экономить. Например, автовладелец заменил люфтящий ступичный подшипник новым, но тем, что дешевле, а он оказался бракованным. И в результате, когда в движении пошли нагрузки на свежую запчасть, она просто рассыпалась. Из-за этого появились вибрации, которые привели к тому, что один из шарниров вырвало. Итог — вызов эвакуатора, ведь автомобиль с вывернутым колесом может и в кювет улететь — все зависит от скорости.
Кстати, у шарнира есть зловещее название — граната. Она, как и подшипник ступицы, тоже может неожиданно «взорваться». Дело в том, что сейчас наибольшее распространение получили так называемые шариковые ШРУСы. Они состоят из корпуса с канавками, обоймы и сепаратора. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И если сепаратор изношен, то с автомобилем произойдет беда. Особенно, на скользкой зимней дороге.
Все потому, что шарниры равных угловых скоростей дают возможность передавать крутящий момент под углом. А когда машина едет по прямой — никаких отклонений нет, и водитель не чувствует ничего необычного. Но если в скользком вираже рулевой не удержал автомобиль, и пошел занос, то тут ШРУСы получают повышенные нагрузки. В результате шарики начинают как бы расстреливать доживающий свой век сепаратор, он разваливается, а шарики выскакивают. В конце истории транспортное средство вылетает на обочину.
Еще одна причина поломки — повреждение защитного пыльника и экономия на смазке. Она, кстати, тоже густеет на морозе, и ее надо греть — то есть трогаться с места плавно. Но поскольку обычно за всем этим не следят, пыльник рвется, а смазка загрязняется. Все это приговаривает дорогой узел к замене, о чем расскажет шрустящий звук в движении.