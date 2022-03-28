Можно ли заменить оригинальный импортный антифриз российской охлаждающей жидкостью

Сейчас не только оригинальный, но и просто импортный антифриз стал стоить совсем уж неприличных денег — не столько из-за упавшего курса рубля, сколько благодаря спекулятивным «стараниям» посредников-поставщиков. В такой ситуации многие автомобилисты начинают задумываться о замене ставших очень недешевыми импортных автомобильных жидкостей отечественными аналогами, задаваясь вопросом: можно ли заменить оригинальный антифриз российским аналогом без боязни за сохранность узлов машины?

Для начала стоит вспомнить, что выражение «оригинальный антифриз», с точки зрения специалиста в этой области, выглядит детским лепетом. Дело в том, что ни одна из компаний-автопроизводителей сама охлаждающую жидкость для своих машин не изготавливает. Ее закупают у сторонних производителей. При этом фирмы поставщики параллельно отправляют эту же охлаждающую жидкость на розничный авторынок. Другое дело, что для попадания на конвейер в качестве «первой заливки» антифриз должен получить «одобрение» компании-автопроизводителя. Процесс это небыстрый и непростой. Прежде, чем автоконцерн даст жидкости свое одобрение, объявляя тем самым ее «оригинальной», она должна выдержать целый цикл разнообразных испытаний, доказав свое соответствие требованиям.