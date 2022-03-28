Можно ли заменить оригинальный импортный антифриз российской охлаждающей жидкостью

фото globallookpress.com
Запчасти и расходники, взрывным образом подорожавшие за последнее время, увеличили свои розничные цены намного сильнее, чем можно было бы ожидать, наблюдая за падением курса рубля. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли сейчас сэкономить на замене антифриза.
Максим Строкер

Сейчас не только оригинальный, но и просто импортный антифриз стал стоить совсем уж неприличных денег — не столько из-за упавшего курса рубля, сколько благодаря спекулятивным «стараниям» посредников-поставщиков. В такой ситуации многие автомобилисты начинают задумываться о замене ставших очень недешевыми импортных автомобильных жидкостей отечественными аналогами, задаваясь вопросом: можно ли заменить оригинальный антифриз российским аналогом без боязни за сохранность узлов машины?

Для начала стоит вспомнить, что выражение «оригинальный антифриз», с точки зрения специалиста в этой области, выглядит детским лепетом. Дело в том, что ни одна из компаний-автопроизводителей сама охлаждающую жидкость для своих машин не изготавливает. Ее закупают у сторонних производителей. При этом фирмы поставщики параллельно отправляют эту же охлаждающую жидкость на розничный авторынок. Другое дело, что для попадания на конвейер в качестве «первой заливки» антифриз должен получить «одобрение» компании-автопроизводителя. Процесс это небыстрый и непростой. Прежде, чем автоконцерн даст жидкости свое одобрение, объявляя тем самым ее «оригинальной», она должна выдержать целый цикл разнообразных испытаний, доказав свое соответствие требованиям.

Фото: globalpress.com.

Возвращаясь к изначальному вопросу о возможности замены импортного «оригинала» на что-то из продукции отечественного производства, следует ориентироваться на это самое «соответствие». Дело в том, что в России уже давно существует несколько заводов, выпускающих иномарки. Сейчас практически все они «приостановили производство», но в недавнем прошлом в системы охлаждения многих из сходивших с их конвейеров моделей заливали антифризы российского изготовления. Которые, фактически, имели статус и доказанные свойства «оригинала». И точно такие же антифризы российский химпром поставлял и поставляет на отечественный розничный рынок автозапчастей.

Таким образом, чтобы сэкономить приличную сумму при замене охлаждающей жидкости, следует выяснить, к какому классу относится антифриз, рекомендованный компанией-производителем вашей машины для ее двигателя: G11, G12, G12+ или G13. Далее ищем в «репертуаре» самых известных российских производителей ОЖ жидкости с такой же спецификацией, но имеющие «одобрение» того или иного производителя иномарок в России. Выбираем ту, что больше приглянется, и заливаем. Это в любом случае лучше для узлов системы охлаждения двигателя, чем езда на старом и уже потерявшем свои свойства «оригинальном» антифризе.

техническое обслуживание, антифриз
28 марта 2022
1387