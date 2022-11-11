Что и как необходимо убрать в моторном отсеке в преддверии заморозков

Если под капотом полно пыли, то периодически ее необходимо удалять. Вот только мыть силовой агрегат, сопряженный с датчиками и прочими необходимыми узлами, в условиях пониженных температур мы не рекомендуем. Но поработать влажными салфетками или тряпочкой вполне себе можно. Даже нужно. Ведь на морозе любой контакт, покрывшийся засохшей грязью, становится хуже, да еще и провоцирует преждевременное окисление.

Кстати, обратите внимание и на клеммы аккумулятора, которые тоже страдают окислами, а потому обработать их специализированной химией окажется совсем не лишним.

Избавить от грязи свечные колодцы легко и просто, воспользовавшись обычным пылесосом. Он же поможет удалить мелкий сор, а также обилие пыли в иных местах подкапотного пространства. В общем, не пренебрегайте уборкой моторного отсека. Хуже точно не станет. Скорее, наоборот.

Кстати, а знаете ли вы, что категорически не следует делать с двигателем в преддверии холодов? Тогда вам сюда…