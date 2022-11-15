Как сделать так, чтобы зимой руки на руле не мерзли

Чтобы руки не мерзли на рулевом колесе, надо было покупать машину с электрообогревом «баранки»! Примерно такой рецепт мог услышать страдающий от зимнего холода в салоне автовладелец еще совсем недавно. Действительно, каких-то пару лет назад этот вопрос решался просто: при заказе новенькой иномарки в ее комплектацию достаточно было включить «зимний пакет».
Но обстоятельства изменились. Нам теперь доступно либо что-то из нынешней продукции АВТОВАЗа, которая такой «теплой» опцией если и будет когда-нибудь обладать, то очень не скоро, либо «китайцы». А у них, почему-то, крайне мало моделей, у которых имеется «теплый руль». В том числе — и на многих современных китайских кроссоверах, напичканных тач-скринами.
Китайцы все не поймут, что если человек вынужден держаться за руль руками, одетыми в теплые перчатки, то он не может пользоваться всем этим великолепием мониторов в салоне. Электроника требует касаний голым пальцем. В общем, с отсутствием комфорта для рук водителя с самого первого метра поездки в мороз надо что-то делать. Мы сейчас, все-таки, в массе своей, не на кондовой жигулевской «классике» ездим — где рукой, одетой в перчатку было даже удобней орудовать рычагом четырехступенчатой «механики» и настраивать примитивное «радио» на нужную волну с помощью простейшей «крутилки».
Оказывается, сделать даже у старенькой машины руль обогреваемым сейчас либо не сложно (если своими руками), либо совсем бюджетно (если в автосервисе). В первом случае придется самому снять руль и его обивку. Намотать на него тонкую медную проволоку длиной метров 10. Длина рассчитывается так, чтобы теплоотдача составляла около 40Вт. Ее подключают к электросети автомобиля через так называемую улитку — круглую штуковину на рулевом валу (находится под рулевым колесом), через которую запитывается электричеством и эйрбэг, и управление мультимедийкой (если оно есть на рулевом колесе). Самодельный подогрев «баранки» подключается к цепи прикуривателя автомобиля, а его выключатель выводится в удобное место под рукой водителя. После этого опять надеваете на руль оплетку, ставите его на место и — вуаля: бюджетный «зимний пакет» за сущие копейки готов.
Но это — вариант для автомобилиста, у которого, как говорится, руки растут из правильного места. Для всех остальных существует путь куда более простой. Приобретаете в интернете установочный комплект обогрева руля (4000—6000 ₽ в зависимости от модели и модификации) и едете на СТО, где возьмутся за такую работу. Общий бюджет всего этого мероприятия вполне можно уместить в 10 000—15 000 рублей. Что явно дешевле стоимости фирменного «зимнего пакета» от официального автопроизводителя. Зато комфорт для водительских рук зимой — бесценен.