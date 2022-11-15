Как сделать так, чтобы зимой руки на руле не мерзли

Чтобы руки не мерзли на рулевом колесе, надо было покупать машину с электрообогревом «баранки»! Примерно такой рецепт мог услышать страдающий от зимнего холода в салоне автовладелец еще совсем недавно. Действительно, каких-то пару лет назад этот вопрос решался просто: при заказе новенькой иномарки в ее комплектацию достаточно было включить «зимний пакет».

Но обстоятельства изменились. Нам теперь доступно либо что-то из нынешней продукции АВТОВАЗа, которая такой «теплой» опцией если и будет когда-нибудь обладать, то очень не скоро, либо «китайцы». А у них, почему-то, крайне мало моделей, у которых имеется «теплый руль». В том числе — и на многих современных китайских кроссоверах, напичканных тач-скринами.

Китайцы все не поймут, что если человек вынужден держаться за руль руками, одетыми в теплые перчатки, то он не может пользоваться всем этим великолепием мониторов в салоне. Электроника требует касаний голым пальцем. В общем, с отсутствием комфорта для рук водителя с самого первого метра поездки в мороз надо что-то делать. Мы сейчас, все-таки, в массе своей, не на кондовой жигулевской «классике» ездим — где рукой, одетой в перчатку было даже удобней орудовать рычагом четырехступенчатой «механики» и настраивать примитивное «радио» на нужную волну с помощью простейшей «крутилки».