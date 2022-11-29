От чего зимой машина может «заплакать»

Зимой автомобиль, в частности его моторный отсек и все, что там находится, постоянно испытывает очень серьезные перепады температур. Трескучий мороз ночной стоянки сменяется нестерпимой жарой от прогретого двигателя. А когда его глушат — вновь приходит стужа. По идее, коллизии этого рода учитываются инженерами еще на стадии проектирования транспортного средства. По этой причине, когда автовладелец обнаруживает под своей машиной, переночевавшей на открытой парковке, незамерзающую лужицу, радужных мыслей у него явно не прибавляется.

Отчего же может «плакать» автомобиль в мороз? Для ответа на этот вопрос прежде всего определимся, какие именно субстанции могут капать из т/c. Это моторное масло, антифриз, топливо, трансмиссионная жидкость или «масло» из КП. Причиной «плача» всегда является нарушение герметичности в том или ином месте. Как правило, виноваты в этом всевозможные уплотнения и прокладки. Механизм возникновения подобной утечки прост. В мороз, как известно, все предметы сжимаются. Материал этих самых уплотнений/прокладок — не исключение. Как и металл с пластиком, из которых состоят все агрегаты и узлы автомобиля. В процессе эксплуатации материалы уплотнений постепенно теряют эластичность.