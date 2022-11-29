От чего зимой машина может «заплакать»

Зимой автомобиль, в частности его моторный отсек и все, что там находится, постоянно испытывает очень серьезные перепады температур. Трескучий мороз ночной стоянки сменяется нестерпимой жарой от прогретого двигателя. А когда его глушат — вновь приходит стужа. По идее, коллизии этого рода учитываются инженерами еще на стадии проектирования транспортного средства. По этой причине, когда автовладелец обнаруживает под своей машиной, переночевавшей на открытой парковке, незамерзающую лужицу, радужных мыслей у него явно не прибавляется.
Отчего же может «плакать» автомобиль в мороз? Для ответа на этот вопрос прежде всего определимся, какие именно субстанции могут капать из т/c. Это моторное масло, антифриз, топливо, трансмиссионная жидкость или «масло» из КП. Причиной «плача» всегда является нарушение герметичности в том или ином месте. Как правило, виноваты в этом всевозможные уплотнения и прокладки. Механизм возникновения подобной утечки прост. В мороз, как известно, все предметы сжимаются. Материал этих самых уплотнений/прокладок — не исключение. Как и металл с пластиком, из которых состоят все агрегаты и узлы автомобиля. В процессе эксплуатации материалы уплотнений постепенно теряют эластичность.
Лишившись возможности растягиваться и сжиматься в нужной мере, они становятся причиной потери герметичности той или иной системы на морозе. Когда это происходит с какой-то из прокладок системы смазки двигателя, под машиной после стоянки образуется масляная лужица. Если речь о системе охлаждения, то мы видим «капель» из антифриза. И так далее. Коварство ситуации еще и в том, что течь подобного происхождения проявляется исключительно на остывшей машине.
Когда она прогрета, все «морозные» зазоры в ненужных местах закрываются, благодаря эффекту теплового расширения и восстановлению (с ростом температуры) эластичности уплотнительных элементов. То есть при визите на СТО мастер может и не понять, осматривая прогретую машину — откуда и что у нее течет. Заметим, что шланги и патрубки — например, системы охлаждения или топливопровода — также имеют свойство (особенно с возрастом) «дубеть» на морозе. И трескаться при этом. Правда, если такое событие однажды произошло, выявить источник «плача» проблемы не составит. Жидкость из него будет капать или даже «бить ключом» в любом состоянии автомобиля — как прогретом, так и холодном. Что изрядно облегчает диагностику проблемы.