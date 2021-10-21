Как без разборки мотора устранить течь масла через сальники коленвала

Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Скажите, а как часто вы проверяете уровень масла в поддоне картера двигателя своей машины? Полагаем, что не чаще одного раза в несколько месяцев. Между тем, многие автопроизводители рекомендуют проводить такую процедуру чуть ли не ежедневно. Конечно, вряд ли нужно перед каждой поездкой открывать капот, но периодически контролировать уровень все же необходимо. Тем более, что даже полностью исправный двигатель понемногу «кушает» масло.
К слову, расход моторного масла на новом, еще не имеющем пробега двигателе тоже может оказаться довольно большим. Но тут волноваться особо не следует. Связано это с наличием исходных заводских зазоров в парах трения деталей мотора. По мере приработки эти зазоры уменьшаются, а расход смазки соответственно снижается. Однако процесс этот не быстрый.
Как показывает практика, обкатка современного мотора может длиться в интервале от 5 до 15 тыс. км пробега. Поэтому проверку уровня моторного масла после покупки любого, даже нового авто, следует проводить обязательно. То же касается и силовых агрегатов, прошедших капремонт.
Особая тема — появление масляных потеков на двигателе. В большинстве случаев это свидетельствует о появлении течи в системе смазки. Причем подобный дефект может проявиться совершенно неожиданно.
По большей части это касается подержанных машин. Нередко покупатель такого автомобиля, стремясь продлить ресурс мотора, заливает в него синтетическое масло. Неудивительно, что там вскоре появляются следы протечек. Однако ничего необычного в этом нет. Ведь «синтетика» имеет высокие моющие свойства. И, удалив загрязнения в стыках потерявших свою эластичность сальников, она через эти зазоры пробивается наружу.
Но наиболее распространенные причины протечек масла — эксплуатационные недочеты. Смазка часто «уходит» из-под прокладки плохо затянутого или неаккуратно установленного масляного фильтра. Кроме того, расход лубриканта сам по себе растет по мере износа элементов двигателя. Тут и зазоры в паре поршень-цилиндр, и задиры на трущихся поверхностях. С возрастом хуже работают маслосъемные колпачки. Иначе говоря, чем больше пробег автомобиля, тем выше риск появления протечек в системе смазки.
Вывод из сказанного очевиден: если выявлен повышенный расход масла, прежде всего следует убедиться в отсутствии утечек. Они, кстати, нередко возникают из-за ухудшения герметизирующих свойств прокладок. Например, часто смазка уходит через сальники, манжеты или прокладку головки блока. Их, естественно, желательно заменить. Это обойдется недорого, но лишь при условии, что вы будете все делать сами. В противном случае затраты возрастут многократно.
Впрочем, расходы на подобный ремонт можно существенно снизить, применив специальные присадки. Например, немецкое средство под названием Oil-Verlust-Stop (Стоп-течь масла) марки Liqui Moly. Продукт относится к категории ремонтных герметиков последнего поколения, рекомендованных для систем смазки ДВС. Герметизирующее действие препарата основано на быстром (20—30 мин) восстановлении эластичности резиновых и пластиковых прокладок, а также сальников и маслосъемных колпачков.
Еще одно важное качество герметика — стабилизация высокотемпературной вязкости масла. Благодаря этому его расход на угар на поверхностях направляющих клапанов, а также в зоне маслосъемных колец заметно падает. Но это еще не все: как показал тест, проведенный экспертами портала «АвтоВзгляд», герметик «Стоп-течь Oil-Verlust-Stop» помогает вернуть нормативный уровень компрессии в цилиндрах бэушного двигателя.