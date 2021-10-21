Как без разборки мотора устранить течь масла через сальники коленвала

фото из соцсетей.
Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Скажите, а как часто вы проверяете уровень масла в поддоне картера двигателя своей машины? Полагаем, что не чаще одного раза в несколько месяцев. Между тем, многие авто­производители рекомен­дуют проводить такую процедуру чуть ли не ежедневно. Конечно, вряд ли нужно перед каж­дой поездкой открывать капот, но периодически контролировать уровень все же необходимо. Тем более, что даже полностью исправ­ный двигатель понемногу «кушает» масло.

К слову, расход моторного масла на новом, еще не имеющем пробега двигателе тоже может оказаться довольно большим. Но тут волноваться особо не следует. Связано это с наличием исходных заводских зазоров в парах трения деталей мотора. По мере приработки эти зазоры уменьшаются, а расход смазки соответственно снижает­ся. Однако процесс этот не быстрый.

Как показывает практика, обкатка современного мотора может длиться в интервале от 5 до 15 тыс. км пробега. Поэтому проверку уровня моторного масла после по­купки любого, даже нового авто, следует проводить обязательно. То же касается и силовых агрегатов, прошедших капремонт.

Фото из соцсетей.

Особая тема — появление масляных потеков на двигателе. В большинстве случаев это свидетельствует о появлении течи в системе смазки. Причем подобный дефект может проявиться со­вершенно неожиданно.

По большей части это касается подержанных машин. Нередко покупатель такого автомобиля, стремясь продлить ресурс мотора, заливает в него синтетическое масло. Неудивительно, что там вскоре появляются следы протечек. Однако ничего необычного в этом нет. Ведь «синтетика» имеет высокие моющие свойства. И, удалив загрязнения в стыках потеряв­ших свою эластичность сальни­ков, она через эти зазоры пробива­ется наружу.

Но наиболее распространенные причины протечек масла — эксплуатационные недочеты. Смазка часто «уходит» из-под прокладки плохо затя­нутого или неаккуратно установленного масля­ного фильтра. Кроме того, расход лубриканта сам по себе растет по мере износа эле­ментов двигателя. Тут и зазоры в паре поршень-­цилиндр, и задиры на трущихся по­верхностях. С возрастом хуже работают маслосъемные кол­пачки. Иначе говоря, чем больше про­бег автомобиля, тем выше риск появления протечек в системе смазки.

Фото производителя.

Вывод из сказанного очевиден: если выявлен повышенный расход масла, прежде всего следует убе­диться в отсутствии уте­чек. Они, кстати, нередко возникают из-за ухудшения герметизирующих свойств прокладок. Например, часто смазка уходит через саль­ники, манжеты или прокладку го­ловки блока. Их, естественно, желательно заменить. Это обойдется недорого, но лишь при условии, что вы будете все делать сами. В противном случае затраты возрастут многократно.

Впрочем, расходы на подобный ремонт можно существенно снизить, применив специальные присадки. Например, немецкое средство под названием Oil-Verlust-Stop (Стоп-течь масла) марки Liqui Moly. Продукт относится к категории ремонтных герметиков последнего поколения, рекомендованных для систем смазки ДВС. Герметизирующее действие препарата основано на быстром (20—30 мин) восстановлении эластичности резиновых и пластиковых прокладок, а также сальников и маслосъемных колпачков.

Еще одно важное качество герметика — стабилизация высокотемпературной вязкости масла. Благодаря этому его расход на угар на поверхностях направляющих клапанов, а также в зоне маслосъемных колец заметно падает. Но это еще не все: как показал тест, проведенный экспертами портала «АвтоВзгляд», герметик «Стоп-течь Oil-Verlust-Stop» помогает вернуть нормативный уровень компрессии в цилиндрах бэушного двигателя.

подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
21 октября 2021
1189