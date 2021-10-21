Как без разборки мотора устранить течь масла через сальники коленвала

Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Скажите, а как часто вы проверяете уровень масла в поддоне картера двигателя своей машины? Полагаем, что не чаще одного раза в несколько месяцев. Между тем, многие авто­производители рекомен­дуют проводить такую процедуру чуть ли не ежедневно. Конечно, вряд ли нужно перед каж­дой поездкой открывать капот, но периодически контролировать уровень все же необходимо. Тем более, что даже полностью исправ­ный двигатель понемногу «кушает» масло.

К слову, расход моторного масла на новом, еще не имеющем пробега двигателе тоже может оказаться довольно большим. Но тут волноваться особо не следует. Связано это с наличием исходных заводских зазоров в парах трения деталей мотора. По мере приработки эти зазоры уменьшаются, а расход смазки соответственно снижает­ся. Однако процесс этот не быстрый.

Как показывает практика, обкатка современного мотора может длиться в интервале от 5 до 15 тыс. км пробега. Поэтому проверку уровня моторного масла после по­купки любого, даже нового авто, следует проводить обязательно. То же касается и силовых агрегатов, прошедших капремонт.