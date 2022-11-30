Как опытные водители изящно убирают шум от шипованных покрышек

Логика подсказывает, что надежнее всего от какофонии шипованной резины избавляет переход на зимние нешипованные покрышки. Но, во-первых, очень многие автомобилисты убеждены, что «на шипах» зимой безопасней, а во-вторых, в России хватает мест, где без шипов в колесах ездить крайне затруднительно. Но поскольку шум от них порой изрядно бесит, опытные автовладельцы применяют несколько способов для существенного снижения его уровня.
Первый — для самых предусмотрительных, поскольку его следует применять еще на этапе выбора покрышки в магазине. Дело в том, что чем жестче сама резина колеса, тем громче звучит «шиповка» на ходу. Соответственно, хочешь уменьшить шум от нее — выбирай колеса с более мягкой резиной. Для этого недостаточно сидеть перед монитором компьютера и сравнивать их цены и заявленные характеристики. Придется еще и лично побывать в нескольких шинных магазинах и провести «тактильные» тесты покрышек разных брендов и моделей на предмет мягкости.
Когда вы эксплуатируете, как говорится, то, что есть, поменять степень мягкости покрышек невозможно. Но способ слегка снизить шумность «шиповки» все-таки есть. Для этого нужно слегка перекачать их — на 0,1—0,2 атмосферы выше нормы, не более.
Таким образом мы уменьшим пятно контакта каждого из колес с дорогой и, тем самым, снижаем сопротивление качению. Попутно снижается и шумность. А к самому радикальному способу прибегают, когда шум от шипованных колес кажется совсем уж выходящим за рамки допустимого.
Этот метод называется «шумоизоляция колесных арок». Дело в том, что даже на многих дорогих автомобилях азиатских брендов со звукоизоляцией этих участков кузова дела обстоят не лучше, чем на распоследней бюджетной модели. Просто потому, что тамошние инженеры изначально разрабатывают подавляющее большинство своих легковых авто для своих же рынков. То есть для стран, где типичный автовладелец слыхом не слыхивал ни о каких шипах в покрышках, поскольку климат не требует их применения. Следствие этого подхода — отсутствие необходимости применять в машине шумоизоляцию, справляющуюся со звуком грохочущих по асфальту шипов.
Когда такая легковушка попадает в Россию, отечественный любитель «шиповки» в прямом смысле может схватиться за уши. И заняться дополнительной шумоизоляцией не только колесных арок, но и всего днища своего ТС.