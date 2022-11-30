Как опытные водители изящно убирают шум от шипованных покрышек

Логика подсказывает, что надежнее всего от какофонии шипованной резины избавляет переход на зимние нешипованные покрышки. Но, во-первых, очень многие автомобилисты убеждены, что «на шипах» зимой безопасней, а во-вторых, в России хватает мест, где без шипов в колесах ездить крайне затруднительно. Но поскольку шум от них порой изрядно бесит, опытные автовладельцы применяют несколько способов для существенного снижения его уровня.

Первый — для самых предусмотрительных, поскольку его следует применять еще на этапе выбора покрышки в магазине. Дело в том, что чем жестче сама резина колеса, тем громче звучит «шиповка» на ходу. Соответственно, хочешь уменьшить шум от нее — выбирай колеса с более мягкой резиной. Для этого недостаточно сидеть перед монитором компьютера и сравнивать их цены и заявленные характеристики. Придется еще и лично побывать в нескольких шинных магазинах и провести «тактильные» тесты покрышек разных брендов и моделей на предмет мягкости.

Когда вы эксплуатируете, как говорится, то, что есть, поменять степень мягкости покрышек невозможно. Но способ слегка снизить шумность «шиповки» все-таки есть. Для этого нужно слегка перекачать их — на 0,1—0,2 атмосферы выше нормы, не более.