Шипы или «липучки» — какие шины предпочесть?

Почему мы сделали акцент на слове «лед»? Да потому что именно по нему шипы работают наиболее эффективно, особенно в случаях, когда на его поверхности имеется слой воды. Она в данном случае является своеобразной смазкой, облегчающей скольжение шины. Так вот — шип беспрепятственно пронзает пленку воды, впивается в лед и обеспечивает максимальное для конкретных условий сцепление шины с дорогой.

Инновационный шип SPIKE COR XL в шинах CORDIANT SNOW CROSS 2 обеспечивает улучшение сцепных свойств на 10% и повышает динамику разгона на 20%, благодаря увеличенной вставке шип глубже проникает в лед под определенным углом.

Следовательно, если вы не живете в крупном мегаполисе, дороги которого регулярно чистятся и обрабатываются противогололедными реагентами, а за дворовыми проездами следят дворники, то ваш выбор однозначно за шипованными шинами. Важное замечание — выезжая на шипованных шинах на очищенную до асфальта и обработанную противогололедными реагентами дорогу, будьте готовы к тому, что тормозной путь машины может заметно увеличиться! «Стальные когти» на чистом асфальте часто бесполезны. Многочисленные тесты доказывают их проигрыш «липучкам» по эффективности торможения на чистом асфальте.

Ламель — королева городских дорог

За сцепление фрикционных шин с поверхностью дороги отвечают многочисленные ламели, суммарно имеющие большую длину кромок зацепления. Другим инструментом «липучек» являются различные добавки в резиновые смеси, которые выполняют функцию микрошипов. Существуют и технологии формирования специального профиля поверхности (микрорельеф) элементов протектора, благодаря которому создается насосный эффект, повышающий эффективность отвода воды из пятна контакта, а также улучшение сцепления шин с дорогой. В одной фрикционной шине могут совмещаться одновременно несколько технологий, что позволяет добиться наилучших результатов. Но еще раз подчеркнем — главным элементом, обеспечивающим сцепление фрикционных шин, являются ламели. Так как у «липучек» нет шипов, то они потребуют особой осторожности при движении по мокрому льду. А наиболее полно они раскроют свой потенциал на очищенных и обработанных противогололедными реагентами городских дорогах. Также отметим, что если трескучие морозы «высушили» лед, то фрикционные шины как минимум покажут аналогичные результаты с шипованными, а то и переиграют их! К неоспоримым преимуществам фрикционных шин стоит отнести и акустический комфорт, так как шипов, которые являются основным источником шума, у них нет!