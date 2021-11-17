Шипы или «липучки» — какие шины предпочесть?

Тема выбора между «липучками» (правильно говорить фрикционные шины) и шипованными шинами — вечная. И не потому, что каждый эксперт имеет свою точку зрения по данному вопросу, а потому, что прогресс не стоит на месте, имеет место быть постоянное усовершенствование конструкции, улучшение свойств и качеств шин обоих видов. Шипы и «липучки» то и дело перехватывают друг у друга пальму первенства в различных дисциплинах. Однако есть условия эксплуатации, в которых шипованные и фрикционные шины имеют неоспоримые преимущества.
Шип — король мокрого льда
В шипованных шинах главным элементом, отвечающим за обеспечение надежного сцепления с дорогой, являются шипы. Их количество, форма, материал, из которого они изготовлены, выступание над поверхностью протектора, метод установки — могут варьироваться. Протектор шипованных шин также имеет рассеченные ламелями блоки, которые вносят свою лепту в сцепление шин с поверхностью. Каждая ламель есть кромка, которой шина зацепляется за неровности дорожного полотна. То есть в шипованных шинах как минимум совмещается две технологии, направленные на обеспечение максимально возможного сцепления с дорогой.
Большинство производителей зимних шин имеют в своей продуктовой линейке несколько моделей «шиповок», которые отличаются как размерностью, так и эксплуатационными характеристиками. Например, в активе лидера российской шинной индустрии — компании «Кордиант» — есть две популярные шипованные модели: CORDIANT SNOW CROSS CORDIANT SNOW CROSS 2, которые являются лидерами по продажам в регионах, где лед на дорогах — привычное явление для зимы, а дорожные службы узнают о том, что пора выводить технику из парка, только когда город встанет в глухой пробке.
Почему мы сделали акцент на слове «лед»? Да потому что именно по нему шипы работают наиболее эффективно, особенно в случаях, когда на его поверхности имеется слой воды. Она в данном случае является своеобразной смазкой, облегчающей скольжение шины. Так вот — шип беспрепятственно пронзает пленку воды, впивается в лед и обеспечивает максимальное для конкретных условий сцепление шины с дорогой.
Инновационный шип SPIKE COR XL в шинах CORDIANT SNOW CROSS 2 обеспечивает улучшение сцепных свойств на 10% и повышает динамику разгона на 20%, благодаря увеличенной вставке шип глубже проникает в лед под определенным углом.
Следовательно, если вы не живете в крупном мегаполисе, дороги которого регулярно чистятся и обрабатываются противогололедными реагентами, а за дворовыми проездами следят дворники, то ваш выбор однозначно за шипованными шинами. Важное замечание — выезжая на шипованных шинах на очищенную до асфальта и обработанную противогололедными реагентами дорогу, будьте готовы к тому, что тормозной путь машины может заметно увеличиться! «Стальные когти» на чистом асфальте часто бесполезны. Многочисленные тесты доказывают их проигрыш «липучкам» по эффективности торможения на чистом асфальте.
Ламель — королева городских дорог
За сцепление фрикционных шин с поверхностью дороги отвечают многочисленные ламели, суммарно имеющие большую длину кромок зацепления. Другим инструментом «липучек» являются различные добавки в резиновые смеси, которые выполняют функцию микрошипов. Существуют и технологии формирования специального профиля поверхности (микрорельеф) элементов протектора, благодаря которому создается насосный эффект, повышающий эффективность отвода воды из пятна контакта, а также улучшение сцепления шин с дорогой. В одной фрикционной шине могут совмещаться одновременно несколько технологий, что позволяет добиться наилучших результатов. Но еще раз подчеркнем — главным элементом, обеспечивающим сцепление фрикционных шин, являются ламели. Так как у «липучек» нет шипов, то они потребуют особой осторожности при движении по мокрому льду. А наиболее полно они раскроют свой потенциал на очищенных и обработанных противогололедными реагентами городских дорогах. Также отметим, что если трескучие морозы «высушили» лед, то фрикционные шины как минимум покажут аналогичные результаты с шипованными, а то и переиграют их! К неоспоримым преимуществам фрикционных шин стоит отнести и акустический комфорт, так как шипов, которые являются основным источником шума, у них нет!
Специально для городской эксплуатации и тех, кому посчастливилось ездить по дорогам, за которыми ревностно следят коммунальные службы, у Cordiant есть свои, весьма популярные модели «липучек».
Это шины CORDIANT WINTER DRIVE 2, CORDIANT POLAR SL и CORDIANT WINTER DRIVE (созданные специально для легковых автомобилей разных классов).
НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Шипованные и фрикционные шины различаются не только конструктивно и применяемыми при их изготовлении материалами, но и нюансами в эксплуатации. Так, фрикционные шины не требуют особой аккуратности в период их обкатки, в то время как «шиповки» первые 500 километров нужно эксплуатировать максимально бережно, исключая интенсивные пробуксовки колес и торможение юзом (с заблокированными колесами), а также движение со скоростями более 80 км/ч. Это необходимо, чтобы шипы плотно сели в своих местах («обмялись»). Эксперты отмечают, что быстрее всего обкатка шин происходит при движении по сухому асфальту в холодную погоду. Если первый выезд пришелся на заснеженную дорогу, то обкатывать шины придется вдвое дольше.
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