Почему зимой древние щетки стеклоочистителя работают лучше новых

Сейчас все большее распространение получают «дворники» так называемого бескаркасного типа: старые добрые каркасные щетки постепенно сдают свои позиции. В продаже имеются еще и гибридные очистители, этакая помесь между каркасными и бескаркасными, но они пока массовой популярности не снискали. Опытные водители знают, что древняя каркасная конструкция, в отличии от более современной бескаркасной, гораздо предпочтительнее для эксплуатации в условиях российской зимы. Особенно в варианте «зимней щетки», когда ее шарнирные сочленения укрыты резиновым чехлом.
Чтобы понять, почему «бескаркаски» хуже справляются со своими задачами в морозную погоду, достаточно обратить внимание на их конструкцию. Такой «дворник» фактически состоит из резиновой полоски, внутри которой располагается отрезок упругой стальной ленты, отвечающий за жесткость конструкции и ее прилегание к лобовому стеклу. У каркасной системы прижим к очищаемой поверхности обеспечивает ажурная шарнирная система. Зимой многие автовладельцы обнаруживают, что более эстетичные и компактные бескаркасные «дворники» начинают оставлять на стекле плохо прочищенные области. Даже будучи новыми. В то время как каркасная модель на точно такой же машине в то же время вполне нормально удаляет снег, влагу и грязь.
Так происходит потому, что бескаркасная щетка нормально работает только в том случае, когда изгиб ее стальной ленты в точности повторяет профиль лобового стекла. Если вы купили в магазине «бескаркаску», ориентируясь лишь на размер щетки (как и большинство автовладельцев), ее прилегание к стеклу именно вашей машины будет, скорее всего, неравномерным. Пока речь идет о работе в теплое время года, эластичности самой резиновой ленты хватает для компенсации этого несоответствия. Но когда приходит мороз, она дубеет. Вот тут и проявляются на стекле непрочищенные области.
А каркасный конкурент (благодаря, собственно, своему каркасу) обеспечивает плотное прилегание резинового «лезвия» к стеклу по всей его длине без исключений и вне зависимости от температуры на улице. Да, каркасная конструкция более громоздка по сравнению с бескаркасной. Однако на эстетику резко становится наплевать, когда речь идет о чистоте лобового стекла ночью на трассе или в снегопад. Каркасная щетка порой свистит и парусит на скоростях заметно выше 100 км/ч. Но систематически гонять со 130—150 км/ч на спидометре зимой, по снегу и льду по дорогам общего пользования — так себе идея с точки зрения безопасности. Ну и, наконец, с приходом теплого сезона каркасную щетку, благодаря ее дешевизне, не жалко и выкинуть, вернув на ее место бескаркасную. До следующей зимы.