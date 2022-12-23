Почему зимой древние щетки стеклоочистителя работают лучше новых

Сейчас все большее распространение получают «дворники» так называемого бескаркасного типа: старые добрые каркасные щетки постепенно сдают свои позиции. В продаже имеются еще и гибридные очистители, этакая помесь между каркасными и бескаркасными, но они пока массовой популярности не снискали. Опытные водители знают, что древняя каркасная конструкция, в отличии от более современной бескаркасной, гораздо предпочтительнее для эксплуатации в условиях российской зимы. Особенно в варианте «зимней щетки», когда ее шарнирные сочленения укрыты резиновым чехлом.

Чтобы понять, почему «бескаркаски» хуже справляются со своими задачами в морозную погоду, достаточно обратить внимание на их конструкцию. Такой «дворник» фактически состоит из резиновой полоски, внутри которой располагается отрезок упругой стальной ленты, отвечающий за жесткость конструкции и ее прилегание к лобовому стеклу. У каркасной системы прижим к очищаемой поверхности обеспечивает ажурная шарнирная система. Зимой многие автовладельцы обнаруживают, что более эстетичные и компактные бескаркасные «дворники» начинают оставлять на стекле плохо прочищенные области. Даже будучи новыми. В то время как каркасная модель на точно такой же машине в то же время вполне нормально удаляет снег, влагу и грязь.