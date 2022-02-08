Почему рвутся щетки стеклоочистителя лобового стекла

Щетки стеклоочистителя в России принято менять часто и регулярно приводить в чувство: иначе просто ничего не видно. Дороги у нас грязные, повсеместно залитые реагентом и засыпанные солью, так что без качественных «дворников» просто ничего не видно. Их моют и смазывают силиконом, чистят керосином и даже отмачивают в самодельных растворах, чтобы вернуть им эластичность и работоспособность.
Но разрыв резинового элемента, непосредственно принимающего участие в уборке лобового стекла, уже никак не отремонтировать. Только покупать новые, которые с каждым днем стоят все дороже и дороже. Но перед вынужденной тратой «кровно заработанных» стоит выяснить одну деталь: почему это произошло?
Резинка «дворников» достаточно прочна и покрыта графитом, чтобы не только прослужить дольше без издержек по качеству, но и в качестве защиты от ультрафиолета. Естественно, со временем она изнашивается и стирается, но чтобы прям порвалась — это уже новости, которые нуждаются в расшифровке.
Первым делом стоит вспомнить о производителе и качестве детали: увы, контрафакта и откровенных подделок на отечественном развале навалом, а повсеместное желание сэкономить зачастую приводит к покупке именно некачественных запчастей. Так что первая причина, по которой «дворники» могут выйти из строя столь нетривиальным образом — покупка некачественной детали.
Впрочем, замена не всегда решит проблему. Уже через несколько дней новые с иголочки щетки могут обзавестись точно такой же хворью. И тут уже пора задуматься и найти действительное решение. Первое, с чего стоит начинать, это пружинка поводка: если с ней проводились какие-либо действия — например, мы любим подтянуть ее хомутом, чтобы увеличить прижимную силу — то вполне возможно именно они стали причиной повреждения самих дворников.
Если же поводки «родные» и неизменные, то стоит внимательно осмотреть лобовое стекло. За годы эксплуатации оно покрывается порой неприметным, но достаточно прочным налетом, цепляясь за который резинки и разрушаются. Вообще-то, тщательная мойка стекла должна входить в ежегодный перечень обслуживания, но многие водители об этой процедуре забывают.
Чтобы очистить стекло от налета, нужно проточной водой отмыть «триплекс», после чего применить «тяжелую артиллерию». Керосин или бензин подойдут, а вот растворитель — нет. Современные стекла не блещут качеством, быстро затираются и мутнеют, поэтому тереть их сильнодействующими «снадобьями» не стоит, нужно найти компромиссное решение.
Смочив ветошь в «моющем средстве», круговыми движениями вычищаем «лобовое», уделяя особенное внимание местам остановки дворников — низ и бока. Как правило, именно там скапливается больше всего грязи. Операция простая, смело укладывается в час с несколькими перерывами.
После качественной чистки стекла, дворники перестанут рваться, а сам «триплекс» будет куда дольше оставаться прозрачным. По уму, такую процедуру нужно проводить по меньшей мере дважды в год — весной и осенью.