Почему рвутся щетки стеклоочистителя лобового стекла

Щетки стеклоочистителя в России принято менять часто и регулярно приводить в чувство: иначе просто ничего не видно. Дороги у нас грязные, повсеместно залитые реагентом и засыпанные солью, так что без качественных «дворников» просто ничего не видно. Их моют и смазывают силиконом, чистят керосином и даже отмачивают в самодельных растворах, чтобы вернуть им эластичность и работоспособность.

Но разрыв резинового элемента, непосредственно принимающего участие в уборке лобового стекла, уже никак не отремонтировать. Только покупать новые, которые с каждым днем стоят все дороже и дороже. Но перед вынужденной тратой «кровно заработанных» стоит выяснить одну деталь: почему это произошло?

Резинка «дворников» достаточно прочна и покрыта графитом, чтобы не только прослужить дольше без издержек по качеству, но и в качестве защиты от ультрафиолета. Естественно, со временем она изнашивается и стирается, но чтобы прям порвалась — это уже новости, которые нуждаются в расшифровке.