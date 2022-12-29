Почему иногда вибрации автомобиля — это нормальное явление

Впервые «плавающий дефект» ощутили на своей «шкуре» владельцы бюджетных авто с малообъемными моторами. Например, этим до сих пор отличаются трехцилиндровые двигатели Peugeot, которые ставят на модель 208. Но поскольку покупателей это раздражает, агрегаты постоянно дорабатывают. Инженеры изменяют конструкцию опор, «колдуют» над балансирным валом, применяют и другие меры. Со временем стало лучше, но полностью проблема не исчезла.

Кстати, и обладатели современных кроссоверов вроде Chevrolet Trailblazer или Geely Coolray могут чувствовать «тремор». Но им спешить в сервис не надо: «аритмию» относят к особенностям конструкции — то есть ничего страшного в ней нет.

Похожие симптомы могут возникнуть и у подержанных машин с роботизированной коробкой передач — скажем, у «фольксвагеновской» DSG. Причина в том, что «прошивка» трансмиссии старая, вот она и «чудит». Сам же агрегат в полном порядке.