Почему иногда вибрации автомобиля — это нормальное явление

Впервые «плавающий дефект» ощутили на своей «шкуре» владельцы бюджетных авто с малообъемными моторами. Например, этим до сих пор отличаются трехцилиндровые двигатели Peugeot, которые ставят на модель 208. Но поскольку покупателей это раздражает, агрегаты постоянно дорабатывают. Инженеры изменяют конструкцию опор, «колдуют» над балансирным валом, применяют и другие меры. Со временем стало лучше, но полностью проблема не исчезла.
Кстати, и обладатели современных кроссоверов вроде Chevrolet Trailblazer или Geely Coolray могут чувствовать «тремор». Но им спешить в сервис не надо: «аритмию» относят к особенностям конструкции — то есть ничего страшного в ней нет.
Похожие симптомы могут возникнуть и у подержанных машин с роботизированной коробкой передач — скажем, у «фольксвагеновской» DSG. Причина в том, что «прошивка» трансмиссии старая, вот она и «чудит». Сам же агрегат в полном порядке.
Если дальше продолжать рассказ про двухпедальные версии иномарок, то стоит упомянуть «Мерседесы» A-класса. Легкие пинки в пробках и подергивания в движении — признак штатной работы. То же самое относится и к B-классу, который гораздо менее распространен в России.
У «Мерсов» с «автоматами» свои причуды. При включении функции Eco активируется так называемый «парящий» режим — один из способов снизить расход топлива. Его алгоритм подразумевает перевод АКП в «нейтраль», когда автомобиль долго стоит в режиме D. Этот перевод и вызывает ощущение вибраций. «Немец» от подобного не сломается, так что и их владельцам переживать не о чем.
Ну и напоследок — общий совет. Записывайтесь в сервис только тогда, когда к подергиваниям добавляются другие симптомы. Скажем, двигатель начинает неровно работать на холостых оборотах, вырастает расход горючего, появляются какие-либо подозрительные звуки. Или на панели приборов загораются контрольные лампы. Вот признаки настоящих проблем, а легкая «аритмия» — в большинстве случаев всего лишь техническая особенность.