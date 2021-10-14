5 датчиков под капотом, за которыми мало кто следит, а зря

В современном автомобиле информация о скорости, температуре и работе мотора стекается в электронный блок управления, который запускает нужные алгоритмы управления агрегатом и трансмиссией, а также меняет их настройки в зависимости от ситуации. Ну а собирают всю информацию датчики, за исправностью которых надо следить, иначе не миновать серьезных проблем.

Один из самых важных — датчик положения дроссельной заслонки. Его данные используются в расчетах состава топливовоздушной смеси и угла опережения зажигания. Самый чувствительный элемент датчика сделан в виде полимерной пленки с графитовым напылением, образующим дорожки, по которым скользит ползунок. Если дорожки разрушаются, то сопротивление искажается. В итоге датчик выдает неправильный ток, из-за чего «мозги» меняет параметры смеси, и машина начинает дергаться.

Следующим отметим регулятор давления топлива, который настраивает работу топливного насоса. Если этот датчик выходит из строя, то мотор начинает неустойчиво работать на холостых, а также не развивает полной мощности.