5 датчиков под капотом, за которыми мало кто следит, а зря

В современном автомобиле информация о скорости, температуре и работе мотора стекается в электронный блок управления, который запускает нужные алгоритмы управления агрегатом и трансмиссией, а также меняет их настройки в зависимости от ситуации. Ну а собирают всю информацию датчики, за исправностью которых надо следить, иначе не миновать серьезных проблем.
Один из самых важных — датчик положения дроссельной заслонки. Его данные используются в расчетах состава топливовоздушной смеси и угла опережения зажигания. Самый чувствительный элемент датчика сделан в виде полимерной пленки с графитовым напылением, образующим дорожки, по которым скользит ползунок. Если дорожки разрушаются, то сопротивление искажается. В итоге датчик выдает неправильный ток, из-за чего «мозги» меняет параметры смеси, и машина начинает дергаться.
Следующим отметим регулятор давления топлива, который настраивает работу топливного насоса. Если этот датчик выходит из строя, то мотор начинает неустойчиво работать на холостых, а также не развивает полной мощности.
Индукционный датчик подает сигнал на блок управления двигателем (ЭБУ) при вращении коленвала. Если сигнала нет, «мозги» автомобиля понимают это, как остановку двигателя. Поэтому, если датчик вышел из строя, то другие системы ЭБУ просто не позволит запустить.
Датчик температуры охлаждающей жидкости устанавливают между головкой блока цилиндров и термостатом. Если случайно оборвать его провода и со временем в нем нарушится электрический контакт, то резко возрастет расход топлива. А в случае, когда начнет расти температура антифриза, электроника не сможет вовремя включить вентилятор, значит, возрастет риск перегрева.
Уделим внимание и датчику детонации двигателя, который нужен для контроля преждевременного подрыва горючей смеси в цилиндрах. Если он выйдет из строя, то детонация может попросту угробить мотор. Ведь при этом процессе оплавляются поршни и появляются задиры на стенках цилиндров.