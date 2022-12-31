Зачем некоторые водители до сих пор возят в багажнике чеснок

В 50-е годы в Советском Союзе, легковушки выпускались исходя из того, что они должны были без специальных навыков и оборудования самостоятельно обслуживаться владельцем практически в чистом поле. В результате, немногочисленные советские автолюбители очень быстро накопили уникальный опыт по использованию различных подручных материалов для ремонта любимого автомобиля. И одна из распространенных проблем, с которой они могли столкнуться, была связана с электрооборудованием.
Если, скажем, металлическую деталь можно было прикрутить проволокой и хоть как-то добраться до дома, то, например, развалившаяся от перегрева крышка трамблера гарантированно превращала т/с в недвижимость. А новую купить было непросто: запчасти были дефицитом. Как и все, связанное с ремонтом. А вот продукты сельского хозяйства присутствовали, в том числе и собственной дачи, где, как правило, произрастал чеснок. И те из нас, кто резал его зубчики ножом, наверняка обращали внимание на то, что чесночный сок, попав на кожу, в буквальном смысле склеивает пальцы.
Так вот, в результате смелых научных экспериментов наши находчивые люди выяснили, что так же эффективно как пальцы, сок чеснока склеивает и пластик. В том числе и карболит, из которого тогда делались крышки трамблеров. На всякий случай портал «АвтоВзгляд» разъясняет, что трамблер — это электромеханический коммутатор, отвечающий за своевременную подачу напряжения к свече зажигания. Для того, чтобы превратить зубчик чеснока в источник экологически чистого клея, достаточно сделать диагональный срез и дождаться выступления сока. Если он закончился, не обязательно сразу брать другой зубчик.
Просто можно сделать следующий диагональный срез. И так до тех пор, пока вы в состоянии удерживать его в руках. Дальше все просто. Нанесли состав на склеиваемые поверхности и сжали на несколько минут до высыхания. Только для того, чтобы добыть клей — нужен свежий чеснок, в котором еще много сока. Так что обнаружить в багажнике советского авто среди инструментов и запасных частей головку чеснока было вполне возможно. Хотя современное поколение автолюбителей наверняка бы подумало, что это средство против вампиров.
Был и еще один способ исправить проблему с крышкой трамблера. Но только в том случае, если она не развалилась совсем. Для этого применялся сургуч. Это такая субстанция коричневого цвета, обычно имевшая форму прямоугольной палочки. Ее можно было поджечь, после чего она начинала плавиться и стекать вниз. Обычно сургуч использовали для запечатывания особо важных писем. Впрочем, сейчас найти его практически невозможно. А вот с чесноком проблем нет.
Кстати, в самой крышке трамблера мог рассыпаться и центральный контакт, представлявший собой подпружиненный угольный стержень. Его можно было заменить на сырой осиновый колышек! Вместе с чесноком это давало возможность еще и защититься от нападения тех самых вампиров. Видимо, поэтому в Советском Союзе их и не было. Казалось бы, сегодня чеснок утратил свою применимость для ремонта автомобилей. Тем более современных. Ан нет! Ведь мы живем в ситуации, когда далеко не всегда можно найти новую пластиковую деталь взамен поврежденной.
А, если она еще и критически важна с точки зрения работоспособности автомобиля, то чеснок вам в помощь. В каких же транспортных средствах это работает? Да во всех. И даже если в салоне машины все покрыто кожей, то есть еще и пластиковые элементы, различные кронштейны для гаджетов, которые вполне можно восстановить с использованием чесночной технологии. А если у вас ничего и не получится, то ничего страшного. Вы же все-таки попытались и хуже точно не будет. А с учетом того, что средний возраст автомобилей в России превышает 14 лет, чесночный клей сохраняет актуальность и сейчас.