Зачем некоторые водители до сих пор возят в багажнике чеснок

Просто можно сделать следующий диагональный срез. И так до тех пор, пока вы в состоянии удерживать его в руках. Дальше все просто. Нанесли состав на склеиваемые поверхности и сжали на несколько минут до высыхания. Только для того, чтобы добыть клей — нужен свежий чеснок, в котором еще много сока. Так что обнаружить в багажнике советского авто среди инструментов и запасных частей головку чеснока было вполне возможно. Хотя современное поколение автолюбителей наверняка бы подумало, что это средство против вампиров.

Был и еще один способ исправить проблему с крышкой трамблера. Но только в том случае, если она не развалилась совсем. Для этого применялся сургуч. Это такая субстанция коричневого цвета, обычно имевшая форму прямоугольной палочки. Ее можно было поджечь, после чего она начинала плавиться и стекать вниз. Обычно сургуч использовали для запечатывания особо важных писем. Впрочем, сейчас найти его практически невозможно. А вот с чесноком проблем нет.

Кстати, в самой крышке трамблера мог рассыпаться и центральный контакт, представлявший собой подпружиненный угольный стержень. Его можно было заменить на сырой осиновый колышек! Вместе с чесноком это давало возможность еще и защититься от нападения тех самых вампиров. Видимо, поэтому в Советском Союзе их и не было. Казалось бы, сегодня чеснок утратил свою применимость для ремонта автомобилей. Тем более современных. Ан нет! Ведь мы живем в ситуации, когда далеко не всегда можно найти новую пластиковую деталь взамен поврежденной.

А, если она еще и критически важна с точки зрения работоспособности автомобиля, то чеснок вам в помощь. В каких же транспортных средствах это работает? Да во всех. И даже если в салоне машины все покрыто кожей, то есть еще и пластиковые элементы, различные кронштейны для гаджетов, которые вполне можно восстановить с использованием чесночной технологии. А если у вас ничего и не получится, то ничего страшного. Вы же все-таки попытались и хуже точно не будет. А с учетом того, что средний возраст автомобилей в России превышает 14 лет, чесночный клей сохраняет актуальность и сейчас.