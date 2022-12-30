Влаговпитывающие коврики для авто: больше проблем, чем пользы

Мокрый и грязный пол автомобиля — неотъемлимая часть зимнего вождения, доставляющая водителям постоянный дискомфорт. И, казалось бы, с этой проблемой должны справляться штатные автоковрики. Но нет. Если они матерчатые, то влага сначала приникает в них, а затем оказывается и на металлическом полу машины. И вот это уже проблема, поскольку приводит к коррозии очень дорогого кузова, плюс может вызвать замыкание проводки, ведь в современных т/с огромное количество самых разных электрических жгутов проходят в районе пола. И постоянное нахождение в смеси соли, воды и песка явно не пойдет им на пользу. Тем более, что здесь возникает еще один неприятный фактор.

Во время парковки грязная жижа быстро замерзает, создавая механическое давление на элементы кузова и электропроводки. А после того, как вы поехали, она опять становится жидкой, активно проникая в микротрещины и разрушая детали. Поэтому многие автовладельцы покупают специальные резиновые коврики, которые, на первых порах, снимают тяжесть проблемы. Но влага все равно оказывается на полу. Например, при активных маневрах или во время неосторожной посадки в авто. И тогда эти самые коврики создают благоприятные условия для накопления жидкости уже под ними. И дальше все идет по описанному выше сценарию.

Есть и еще один путь решить вопрос — влаговпитывающие коврики. Они по принципу промокашки буквально всасывают в себя воду, которая потом куда-то чудесным образом исчезает. Но, к сожалению, даже чудо-коврики проблему все равно не решают. И даже наоборот, наносят автомобилю и здоровью «рулевого» еще больший вред. А все связано с тем, как работает система климат-контроля автомобиля зимой.