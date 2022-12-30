Влаговпитывающие коврики для авто: больше проблем, чем пользы

Мокрый и грязный пол автомобиля — неотъемлимая часть зимнего вождения, доставляющая водителям постоянный дискомфорт. И, казалось бы, с этой проблемой должны справляться штатные автоковрики. Но нет. Если они матерчатые, то влага сначала приникает в них, а затем оказывается и на металлическом полу машины. И вот это уже проблема, поскольку приводит к коррозии очень дорогого кузова, плюс может вызвать замыкание проводки, ведь в современных т/с огромное количество самых разных электрических жгутов проходят в районе пола. И постоянное нахождение в смеси соли, воды и песка явно не пойдет им на пользу. Тем более, что здесь возникает еще один неприятный фактор.
Во время парковки грязная жижа быстро замерзает, создавая механическое давление на элементы кузова и электропроводки. А после того, как вы поехали, она опять становится жидкой, активно проникая в микротрещины и разрушая детали. Поэтому многие автовладельцы покупают специальные резиновые коврики, которые, на первых порах, снимают тяжесть проблемы. Но влага все равно оказывается на полу. Например, при активных маневрах или во время неосторожной посадки в авто. И тогда эти самые коврики создают благоприятные условия для накопления жидкости уже под ними. И дальше все идет по описанному выше сценарию.
Есть и еще один путь решить вопрос — влаговпитывающие коврики. Они по принципу промокашки буквально всасывают в себя воду, которая потом куда-то чудесным образом исчезает. Но, к сожалению, даже чудо-коврики проблему все равно не решают. И даже наоборот, наносят автомобилю и здоровью «рулевого» еще больший вред. А все связано с тем, как работает система климат-контроля автомобиля зимой.
Когда человеку становится холодно, первыми это ощущают конечности. Для того, чтобы устранить возникший дискомфорт, мы настраиваем «климат» так, чтобы направить поток теплого воздуха в район ног. И им становится хорошо. К тому же горячий воздух попутно начинает активно испарять воду, перемешанную с реагентами, скопившуюся в коврике. Но в результате система вентиляции равномерно распределяет эту агрессивную грязь по всему автомобилю. В том числе и по системе вентиляции. А поскольку она еще и активно обдувает стекла, то они начинают быстро терять свою прозрачность. Что влияет уже на безопасность вождения.
Но, что хуже всего, этой ядовитой грязью начинаем дышать мы. А вот это уже может приводить к явным сложностям со здоровьем. Так что разнообразные чудо-коврики, предназначенные для эффективного сбора и нейтрализации уличной жижи, физику все равно обмануть не могут. Зато могут создать нам большие проблемы, и за наши же деньги. Существуют ли способы сохранить автомобиль и здоровье? Конечно. Правда, они потребуют от вас постоянных усилий.
Прежде всего, необходимо отказаться от влаговпитывающих ковриков. А садясь в автомобиль — тщательно отряхнуть ноги. Грязи станет меньше, да и контакт с педалями будет надежней. Но если вы пользуетесь машиной активно и вынуждены часто покидать ее салон, то даже тщательное отряхивание ног проблему не решит. В этом случае необходимо хотя бы раз в день вытаскивать коврики и выливать из них накопившуюся влагу. Или просто переехать в местность, где снег всегда девственно чист, а дороги никогда не посыпают солью. В любом случае, стоит поддерживать чистоту в автомобиле, насухо вытирая коврики после каждой поездки: пойдет на пользу ему, да и сохранит здоровье вам.